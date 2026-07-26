Какой праздник 1 августа 2026 года / © ТСН

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1 августа 2026 года — суббота. 1619-й день войны в Украине.

Какой праздник 1 августа

1 августа верующие празднуют День памяти святых семерых мучеников Макавеев / © unsplash.com

1 августа верующие празднуют День памяти святых семерых мучеников Макавеев. Это братья Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркел, а также их мать Соломония и Елеазарский учитель. Они жили во II веке до нашей эры. э во времена сирийского царя Антиоха IV Эпифана. Царь приказал всем иудеям отречься от своей веры и нарушить Божий закон, в частности есть запрещенное мясо. Братья вместе с матерью отказались это сделать, несмотря на жестокие пытки. Один за другим они приняли мученическую смерть, оставшись верны Богу. Их мать Соломония мужественно поддерживала сыновей и после их смерти умерла.

1 августа в Украине и мире празднуют Международный день близнецов / © pexels.com

1 августа в Украине и мире празднуют Международный день близнецов. Выпадает на первый выходной августа. Этот праздник посвящен близнецам во всем мире и призван подчеркнуть их особую связь, а также привлечь внимание к уникальности каждого человека, даже если он имеет почти идентичную внешность. История праздника связана с американским городом Твинсбург (штат Огайо), где с 1976 года ежегодно проводят один из самых больших в мире фестивалей близнецов. На него съезжаются тысячи пар однояйцевых и разнояйцевых близнецов из разных стран, чтобы пообщаться, принять участие в конкурсах, фотосессиях, парадах и благотворительных мероприятиях.

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1 августа Международный день алопеции / © pexels.com

Также 1 августа Международный день алопеции. Выпадает на первую субботу августа. Его цель — повысить осведомленность об алопеции, поддержать людей, живущих с этим состоянием, и помочь преодолеть стереотипы, связанные с потерей волос. Алопеция — это состояние, приводящее к частичному или полному выпадению волос на голове или других участках тела. Причины могут быть разными: аутоиммунные нарушения, наследственность, гормональные изменения, стресс, некоторые заболевания или лечение. Одной из самых известных форм является алопеция ареата, когда иммунная система ошибочно атакует волосяные фолликулы.

1 августа Международный день блюзовой музыки / © pexels.com

А еще 1 августа Международный день блюзовой музыки. Праздник объединяет музыкантов, поклонников и культурные сообщества по всему миру, чтобы почтить блюз — жанр, который стал основой для развития джаза, рок-н-ролла, соула и современной популярной музыки. Блюз появился в конце XIX века на юге США посреди афроамериканских общин. Его истоки — в народных песнях, духовных гимнах и рабочих песнопениях. Сначала блюз был способом передать переживания, надежды, уныние и жизненные истории, а впоследствии превратился в один из самых влиятельных музыкальных жанров в мире.

1 августа празднуют Международный день грудного вскармливания и лактации / © pexels.com

1 августа празднуют Международный день грудного вскармливания и лактации. Цель этого дня — привлечь внимание к важности грудного вскармливания для здоровья матери и ребенка, поддержать кормящих грудью, а также распространить достоверную информацию о лактации.

1 августа Международный день клоуна / © pexels.com

Также 1 августа Международный день клоуна. Этот неофициальный праздник посвящен людям, которые дарят смех, хорошее настроение и положительные эмоции детям и взрослым. Профессия клоуна имеет многовековую историю. Ее истоки доходят до придворных шутов, народных скоморохов и комедийных персонажей средневековых спектаклей. Современный цирковой клоун сформировался в XVIII–XIX веках, став одним из главных символов циркового искусства.

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1 августа День инкассатора в Украине / © unsplash.com

А еще 1 августа День инкассатора в Украине. Праздник приурочен к 1 августа 1939 г., когда было создано первое подразделение инкассации при Государственном банке СССР. Именно дата считается началом развития профессиональной службы инкассации на территории современной Украины.

1 августа празднуют День работника технической поддержки / © pexels.com

1 августа празднуют День работника технической поддержки. Служба технической поддержки является неотъемлемой частью работы ИТ-компаний, банков, мобильных операторов, интернет-провайдеров, производителей техники и многих других организаций. Именно ее работники первыми приходят на помощь, когда пользователь сталкивается с ошибками в работе программ, потерей доступа к аккаунту или неисправностью оборудования.

1 августа Всемирный день борьбы с раком легких / © pexels.com

Также 1 августа Всемирный день борьбы с раком легких. Рак легких возникает из-за неконтролируемого размножения атипичных клеток в тканях легких. На ранних стадиях заболевания часто нет выраженных симптомов, поэтому регулярные профилактические обследования для людей с повышенным риском могут играть важную роль в своевременном выявлении болезни.

1 августа Международный день «чайлдфри» / © Фото из открытых источников

А еще 1 августа Международный день «Чайлдфри». Дата имеет историческую подоплеку: 1 августа 1973 года в США Национальная организация бесплодных родителей (National Organization for Non-Parents), основанная Эллен Пек и Ширли Радл, впервые публично заявила о необходимости общественного признания добровольной бездетности как одного из возможных жизненных выборов.

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1 августа празднуют Международный день маджонга / © pexels.com

1 августа празднуют Международный день маджонга. Маджонг возник в Китае в XIX веке, хотя некоторые историки полагают, что его предшественники существовали гораздо раньше. Впоследствии игра распространилась по всей Азии, а в XX веке стала популярной в Европе, Северной Америке и других регионах мира.

1 августа День памяти жертв Первой мировой войны / © pexels.com

Также 1 августа День памяти жертв Первой мировой войны. Именно 1 августа 1914 г. Немецкая империя объявила войну Российской империи, что стало одним из ключевых этапов развертывания Первой мировой войны. Война продолжалась более четырех лет — с 1914 по 1918 год — и охватила большую часть мира. В ней участвовало более 30 государств, а боевые действия шли не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Африке и на морях.

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