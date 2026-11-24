Какой праздник 1 декабря 2026 года / © ТСН

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1 декабря 2026 года — вторник. 1741-й день войны в Украине.

Какой праздник 1 декабря

1 декабря верующие празднуют День памяти святого пророка Наума / © pexels.com

1 декабря верующие празднуют День памяти святого пророка Наума. Он происходил из города Элкош и известен своими пророчествами о падении Ниневии — столице Ассирийской империи. В своей книге пророк Наум предусмотрел наказание города за жестокость, насилие и беззаконие.

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1 декабря в Украине празднуют День работников прокуратуры / © pexels.com

1 декабря в Украине празднуют День работников прокуратуры. Праздник посвящен работникам органов прокуратуры, представляющим интересы государства в суде, поддерживающим публичное обвинение, осуществляющим процессуальное руководство досудебным расследованием и выполняющим другие определенные законом функции. Цель праздника — отметить работу прокуроров и других работников прокуратуры, отметить их роль в обеспечении законности и защите прав граждан.

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1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом / © pexels.com

Также 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. Его начала Всемирная организация здравоохранения 1988 года, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, важности профилактики и поддержки людей, живущих с ВИЧ.

1 декабря Всемирный день трюков / © pexels.com

А еще 1 декабря Всемирный день трюков. Инициаторами Всемирного дня трюков стали участники американской баскетбольной команды Harlem Globetrotters. В ноябре 2016 праздник официально внесли в календарь National Day Calendar. Команда известна своими необычными баскетбольными выступлениями, во время которых спортсмены демонстрируют сложные броски, вращение мяча, акробатические элементы и другие зрелищные приемы.

1 декабря празднуют Международный день невролога / © pexels.com

1 декабря празднуют Международный день невролога. Неврологи — врачи, занимающиеся заболеваниями головного и спинного мозга, периферических нервов и мышечной системы. Этот день посвящен признанию профессионального труда неврологов, привлечению внимания к здоровью нервной системы и важности своевременной диагностики неврологических заболеваний.

1 декабря Национальный день поддержки женщин / © pexels.com

Также 1 декабря Национальный день поддержки женщин. Главная идея дня — напомнить о важности взаимной поддержки, уважения и признания достижений женщин. Он поощряет создавать среду, в которой женщины могут развиваться, реализовывать свои способности и достигать профессиональных и личных целей.

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1 декабря День заключенных за мир / © pexels.com

А еще 1 декабря День заключенных за мир. Это международная правозащитная дата, посвященная людям, оказавшимся за решеткой из-за своей антивоенной деятельности, пацифистских убеждений или отказа участвовать в военных действиях по совести совести.

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