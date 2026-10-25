Какой праздник 1 ноября 2026 года / © ТСН

Реклама

1 ноября 2026 — воскресенье. 1711-й день войны в Украине.

Какой праздник 1 ноября

1¸ноября верующие празднуют День памяти бессеребренников и чудотворцев Космы иДамьяна / © unsplash.com

1 ноября верующие празднуют День памяти бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамьяна. Святые братья, врачи и целители, жившие в раннехристианские времена. По преданию, они лечили людей и помогали больным бесплатно, руководствуясь христианской верой и милосердием. Именно поэтому их называют бессеребренниками — теми, кто не брал платы за свой труд.

Реклама

1 ноября в Украине празднуют День работника социальной сферы / © pexels.com

1 ноября в Украине празднуют День работника социальной сферы. Профессиональный праздник специалистов, которые помогают людям в сложных жизненных обстоятельствах, поддерживают малообеспеченные семьи, людей с инвалидностью, пожилых граждан, детей и других нуждающихся в социальной защите. Праздник празднуют каждый год в первое воскресенье ноября. Он установлен Указом Президента Украины от 13 апреля 1999 года.

Реклама

1 ноября Всемирный день экологии / © pexels.com

Также 1 ноября Всемирный день экологии. День, посвященный защите окружающей среды, сохранению природных ресурсов и привлечению внимания к экологическим проблемам планеты. Он напоминает о важности ответственного отношения к природе, уменьшении загрязнения воздуха и воды, сортировке отходов и сохранении биоразнообразия. Экологические инициативы в этот день поощряют людей и общины приобщаться к уборке территорий, высадке деревьев, сокращению использования пластика и бережливому потреблению ресурсов.

1 ноября Всемирный день бизнес-аналитики / © pexels.com

А еще 1 ноября Всемирный день бизнес-аналитики. Профессиональная инициатива, посвященная специалистам, помогающим компаниям анализировать данные, определять потребности клиентов, оптимизировать бизнес-процессы и находить эффективные решения для развития. Бизнес-аналитики исследуют работу организаций, выявляют проблемы, формулируют требования к новым продуктам и услугам и помогают согласовывать цели бизнеса с возможностями технических команд. Их работа особенно важна при цифровой трансформации, автоматизации и внедрении новых технологий.

1 ноября празднуют Всемирный день вегана / © pexels.com

1 ноября празднуют Всемирный день вегана. Праздник начался в 1994 году в Великобритании по случаю 50-летия основания Vegan Society — популяризирующей веганство организации. Цель этого дня — рассказать о веганском образе жизни, при котором люди отказываются от продуктов животного происхождения, в частности мяса, рыбы, молока, яиц и меда. Веганство также подразумевает стремление избегать использования животных для одежды, развлечений и других нужд.

1 ноября ноября нулевого меридиана / © pexels.com

Также 1 ноября День нулевого меридиана. Он посвящен географической линии, которая проходит через Гринвицкую королевскую обсерваторию в Лондоне и служит началом отсчета географической долготы — 0°. От нее вычисляют долготу всех точек на Земле к востоку и западу. Нулевой меридиан играет немаловажную роль в картографии, навигации и определении времени. В 1884 г. на международной конференции в Вашингтоне Гринвицкий меридиан был утвержден как международный начальный меридиан.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров