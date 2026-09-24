Какой праздник 1 октября 2026 года / © ТСН

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1 октября 2026 года — четверг. 1680-й день войны в Украине.

Какой праздник 1 октября

1 октября верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы

1 октября верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Это великий христианский праздник, посвященный покровительству Божией Матери. По церковному преданию Богородица появилась во время богослужения во Влахернском храме в Константинополе и протянула над людьми свое покрывало — омофор, что стало символом ее защиты и опеки. В Украине Покров издавна имел особое значение. Запорожские казаки считали Богородицу своей покровительницей, строили храмы в ее честь и обращались к ней с молитвами перед походами. Именно поэтому праздник тесно связан с украинским казачеством и традицией защиты родной земли.

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1 октября в Украине празднуют День защитников и защитниц Украины / © Pixabay

1 октября в Украине празднуют День защитников и защитниц Украины. Праздник начали в 2014 как День защитника Украины. Первоначально его отмечали 14 октября. 2021 название изменили на День защитников и защитниц Украины, чтобы подчеркнуть вклад в защиту государства как мужчин, так и женщин. С 2023 года праздник выпадает на 1 октября. Дату перенесли в связи с изменением церковного календаря, ведь в этот же день приходится Покров Пресвятой Богородицы. В украинской традиции Покров издавна связан с защитниками родной земли и казачеством. После начала полномасштабного российского вторжения этот день приобрел особое значение. Это не только возможность поблагодарить военнослужащих, добровольцев, ветеранов и всех, кто стоит на защите Украины, но и день памяти о погибших, защищая государство.

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1 октября День украинского казачества / © Unsplash

Также 1 октября День украинского казачества. Официально праздник был установлен 7 августа 1999 указом Президента Украины. Сначала его праздновали 14 октября, а с 2023 дату перенесли на 1 октября. Дата тесно связана с Покровом Пресвятой Богородицы. Особое почитание Покрова было распространено среди запорожских казаков: Богородицу считали небесной покровительницей казацкого войска, а в Запорожской Сечи существовали церкви в ее честь.

1 октября Международный день кофе / © pexels.com

А еще 1 октября Международный день кофе. Праздник официально начал Международная организация кофе, а первое глобальное празднование состоялось 1 октября 2015 года. Цель этого дня — не только напомнить о любви к ароматному кофе, но и привлечь внимание к людям, которые его выращивают и производят. За каждой чашкой стоит длинный путь: от выращивания и уборки кофейных ягод до обработки зерен, обжаривания и приготовления напитка.

1 октября празднуют Всемирный день какао и шоколада / © pexels.com

1 октября празднуют Всемирный день какао и шоколада. История шоколада началась задолго до появления привычных нам плиток. Какао использовали народы Центральной Америки, в том числе майя и ацтеки. Из какао-бобов они готовили преимущественно горький напиток, а сами бобы имели большую ценность. В Европу какао попало в XVI веке. Европейцы начали добавлять к напитку сахар и другие ингредиенты, и постепенно шоколад стал популярным лакомством. А жесткие шоколадные плитки в более современном виде появились уже в XIX веке.

1 октября День Ветерана в Украине

Также 1 октября День Ветерана в Украине. Это день благодарности людям, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. В календаре Верховной Рады День ветерана официально закреплен именно за 1 октября. Особое содержание эта дата приобрела во время русско-украинской войны. Сегодня она напоминает не только о военном пути ветеранов и ветеранок, но и о важности поддержки после возвращения к гражданской жизни — лечении и реабилитации, психологической помощи, трудоустройстве, образовании, обеспечении жильем и социальных гарантий. Именно эти направления входят в государственную ветеранскую политику.

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1 октября Всемирный день открытки / © pexels.com

А еще 1 октября Всемирный день открытки. Дата выбрана неслучайно: 1 октября 1869 г. в Австро-Венгрии появилась первая официальная почтовая карточка, известная как Correspondenz-Karte. Идея быстро стала популярной, а уже в конце XIX — начале XX века открытки массово присылали в разных странах мира.

1 октября празднуют Международный день пожилых людей / © pexels.com

1 октября празднуют Международный день пожилых людей. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН в 1990 году, чтобы привлечь внимание к потребностям, правам и благополучию пожилых людей. Первое празднование состоялось 1 октября 1991 года. Этот день напоминает о ценности опыта и знаний старшего поколения, а также его вкладе в жизнь семей и общества. В то же время внимание обращают на проблемы, с которыми могут сталкиваться люди постарше: одиночество, дискриминацию по возрасту, недостаточную социальную защиту и сложности с доступом к медицинским и социальным услугам.

1 октябрь День геронтолога / © pexels.com

Также 1 октября День геронтолога. Геронтология — это наука о старении человека и особенностях пожилого возраста. Она включает не только медицину, но и биологические, психологические и социальные аспекты старения. Геронтологи исследуют, как с возрастом меняется организм, почему у одних людей эти процессы происходят быстрее, а у других медленнее и какие факторы способствуют здоровому долголетию.

1 октября Всемирный день вегетарианства / © pexels.com

А еще 1 октября Всемирный день вегетарианства. Цель этого дня — популяризировать растительное питание и рассказывать о его возможном влиянии на здоровье, окружающую среду и благополучие животных. При этом вегетарианство имеет разные формы: одни люди отказываются только от мяса и рыбы, но употребляют молочные продукты и яйца, другие выбирают более строгие варианты растительного рациона.

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1 октября празднуют Международный день музыки / © pexels.com

1 октября празднуют Международный день музыки. Праздник был начат Международным музыкальным советом (International Music Council) при ЮНЕСКО. Решение о его проведении было принято в 1973 году, а впервые Международный день музыки отпраздновали 1 октября 1975 года. Одним из главных инициаторов был знаменитый скрипач и дирижер Иегуди Менухин, возглавлявший в то время Международный музыкальный совет.

1 октября Международный день охраны енотов / © pexels.com

Также 1 октября Международный день охраны енотов. Идея такого дня возникла в начале 2000-х годов в США. Сначала инициатива была посвящена именно енотам, а впоследствии ее стали увязывать с более широкой темой гуманного отношения к городской и дикой природе. Еноты известны своей смекалкой, любознательностью и способностью приспосабливаться к разным условиям. Они прекрасно лазают по деревьям, имеют очень чувствительные передние лапы и хорошо запоминают способы получения пищи. Именно способность приспосабливаться позволила им удачно жить даже рядом с крупными городами.

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