Какой праздник 10 августа 2026 года / © ТСН

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10 августа 2026 года — понедельник. 1628-й день войны в Украине.

Какой праздник 10 августа

10 августа верующие празднуют День памяти святого мученика и архидиакона Лаврентия / © pexels.com

10 августа верующие празднуют День памяти святого мученика и архидиакона Лаврентия. Во время гонений на христиан император Валериан отдал приказ выдать церковные сокровища. Лаврентий раздал все имущество бедным, а когда его привели к правителю, показал нуждающимся людям и сказал: «Вот истинные сокровища Церкви». За это его жестоко пытали и казнили, сжег заживо на раскаленной металлической решетке. По преданию, даже во время мучений он не потерял веры, мужества и чувства юмора.

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10 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день льва / © pexels.com

10 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день льва. Праздник начали охранники природы, чтобы напомнить: львы, которых называют «царями зверей», все чаще страдают от потери природной среды обитания, браконьерства, конфликтов с людьми и незаконной торговли дикими животными. За последние десятилетия численность диких львов значительно уменьшилась, и сегодня они обитают только на части территорий Африки, а небольшая популяция азиатских львов сохранилась в Индии.

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10 августа Международный день биодизеля / © pexels.com

Также 10 августа Международный день биодизеля. Дату выбрали неслучайно: именно в этот день 1893 немецкий инженер Рудольф Дизель успешно запустил свой двигатель, который впоследствии стал основой для современных дизельных моторов. Интересно, что изобретатель считал, что его двигатель может работать на растительном масле, а не только нефтяном топливе.

10 августа Международный день влогинга / © pexels.com

А еще 10 августа Международный день влогинга. Этот неофициальный праздник посвящен создателям видеоблогов (влогов), которые делятся с аудиторией своей жизнью, путешествиями, знаниями, творчеством и повседневными историями. Главная цель этого дня — отметить вклад в развитии современных цифровых медиа и вдохновить людей создавать собственный видеоконтент. Влаги уже давно стали одним из самых популярных форматов в интернете, ведь позволяют не только развлекать, но и обучать, информировать и объединять людей из разных уголков мира.

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