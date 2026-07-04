Какой праздник 10 июля 2026 года / © ТСН

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10 июля 2026 года — пятница. 1597 день войны в Украине.

Какой праздник 10 июля

10 июля верующие празднуют День памяти преподобного Антония Печерского, Киевского / © pexels.com

10 июля верующие празднуют День памяти преподобного Антония Печерского, Киевского. Родился в Любече под именем Антипа. В молодости отправился на Святую Гору Афон, где принял монашеский постриг с именем Антоний. По благословению афонского игумена вернулся в Киев и поселился в пещере недалеко от Берестова. Его строгая подвижническая жизнь, непрерывная молитва и смирение привлекли многих учеников, вокруг которых впоследствии возник Киево-Печерский монастырь. Антоний стремился к уединению, поэтому передал управление монастырем своим ученикам, а сам продолжил подвиг в пещере. Его духовное наследие стало основой развития православного монашества на Руси. Преподобный упокоился в 1073 году, а Церковь чествует его как великого подвижника, молитвенника и духовного наставника многих поколений.

10 июля в Украине и мире празднуют День племянниц и племянников / © pexels.com

10 июля в Украине и мире празднуют День племянниц и племянников. Праздник призван напомнить о важности семейных связей, поддержки и совместного времени. В этот день родные часто поздравляют младших членов семьи, дарят им символические подарки, проводят семейные встречи или просто звонят по телефону, чтобы выразить свою любовь и заботу.

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10 июля Всемирный день энергетической независимости / © pexels.com

Также 10 июля Всемирный день энергетической независимости. Дату выбрали неслучайно — она совпадает с днем рождения выдающегося изобретателя Николы Тесли, открытия которых в сфере электроэнергетики существенно повлияли на развитие современных энергетических систем. Идею создания этого дня предложили в начале XXI века, чтобы популяризировать переход к чистой и безопасной энергетике.

10 июля Всемирный день шашлыка / © pexels.com

А еще 10 июля Всемирный день шашлыка. Шашлык — это блюдо из кусочков мяса, рыбы или овощей, нанизанных на шампуры или шпажки и приготовленных на открытом огне или жаре. Его история уходит в старину, когда люди начали жарить мясо над костром. Само слово «шашлык» происходит из крымскотатарского и тюркских языков, где означает мясо, приготовленное на вертеле.

10 июля празднуют День рождения футбольного свистка / © pexels.com

10 июля празднуют День рождения футбольного свистка. Именно в этот день 1878 английский арбитр впервые использовал свисток для управления футбольным матчем, что стало важной вехой в истории игры. До появления свистка судьи подавали сигналы преимущественно голосом или размахивали платком. Однако во время напряженных матчей игроки не всегда могли услышать или увидеть арбитра. Использование свистка сделало судейство более эффективным: его резкий звук позволял мгновенно останавливать игру, сообщать о нарушении правил или возобновлении матча.

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