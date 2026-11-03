Какой праздник 10 ноября 2026 года / © ТСН

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10 ноября 2026 года — вторник. 1720-й день войны в Украине.

Какой праздник 10 ноября

10 ноября верующие празднуют День памяти апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними / © pexels.com

10 ноября верующие празднуют День памяти апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними. Святой Эраст служил казначеем в Коринфе, а затем стал помощником апостола Павла в его миссионерской деятельности. Святой Олимп и святой Родион были сподвижниками апостола Петра и пострадали за веру во Христа. Родиона также упоминает апостол Павел в своем Послании к римлянам. Вместе с ними церковная традиция чтит и других ранних христиан, которые проповедовали Евангелие, поддерживали апостолов и оставили пример преданности своим убеждениям.

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10 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день науки за мир и развитие / © pexels.com

10 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день науки за мир и развитие. Идею начали после Всемирной конференции по науке, состоявшейся в 1999 году в Будапеште. Впервые этот день был отмечен в 2002 году. Главная цель праздника — отметить важность науки для общества, укрепить доверие к научным исследованиям и привлечь людей к обсуждению того, как новые знания влияют на нашу жизнь.

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10 ноября Международный день бухгалтерии / © pexels.com

Также 10 ноября Международный день бухгалтерии. Дата связана с историей бухгалтерского дела. Именно 10 ноября 1494 итальянский математик Лука Пачоли опубликовал труд «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», в которой описал принцип двойной записи — один из фундаментальных методов бухгалтерского учета. Благодаря этому подходу финансовые операции отражают одновременно по дебету и кредиту соответствующих счетов. Это позволяет контролировать движение средств, проверять правильность записей и формировать достоверную финансовую отчетность.

10 ноября Всемирный день иммунизации / © pexels.com

А еще 10 ноября Всемирный день иммунизации. Вакцинация играет немаловажную роль в общественном здоровье: благодаря ей человечеству удалось ликвидировать натуральную оспу и значительно сократить распространение многих других инфекций. Иммунизация формирует защиту организма против некоторых возбудителей и снижает риск тяжелого течения заболеваний и их осложнений.

10 ноября празднуют Всемирный день пополнения счета / © pexels.com

10 ноября празднуют Всемирный день пополнения счета. Пополнение мобильного счета давно стало частью повседневной жизни. Мобильный баланс позволяет звонить родным, пользоваться интернетом, оплачивать услуги и оставаться на связи даже вдали от дома.

10 ноября Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком / © pexels.com

Также 10 ноября Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком. Нейроэндокринные опухоли возникают из клеток, сочетающих свойства нервных и эндокринных клеток и вырабатывающих гормоны. Они способны развиваться в различных органах, в частности, в легких, поджелудочной железе и желудочно-кишечном тракте. Течение заболевания зависит от типа опухоли, ее расположения и скорости роста.

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10 ноября Всемирный день кератоконуса / © pexels.com

А еще 10 ноября Всемирный день кератоконуса. Кератоконус — это заболевание глаз, при котором роговица постепенно утончается и принимает конусообразную форму. Из-за изменения ее поверхности свет неправильно фокусируется на сетчатке, что приводит к ухудшению зрения.

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