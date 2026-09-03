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Какой 10 сентября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
10 сентября, День освобождения Купянская и Изюма от окупантов. Верующие чтят память святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. До Нового года осталось 117 дней.
10 сентября 2026 года — четверг. 1659-й день войны в Украине.
Какой праздник 10 сентября
10 сентября верующие празднуют День памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Три родных сестры, жившие в Вифинии (Малая Азия) в начале IV века. Они посвятили свою жизнь христианской вере и уединились для молитвы. По преданию, во время правления императора Максимиана сестер схватили и заставили отречься от христианства. Они отказались это сделать и мужественно приняли мученическую смерть.
10 сентября в Украине празднуют День освобождения Купянская и Изюма от оккупантов. Именно 10 сентября 2022 года украинские военные уволили Купянск, важный логистический узел, а 11 сентября — Изюм. Возвращение этих городов под контроль Украины стало одной из важнейших побед украинских сил обороны во время полномасштабной войны.
Также 10 сентября Международный день макияжа. В этот день визажисты, бьюти-мастера и любители косметики могут экспериментировать с образами, делиться советами и новыми техниками нанесения макияжа. Праздник также привлекает внимание к профессии визажиста и развитию бьюти-индустрии. Макияж сегодня воспринимается не только как способ подчеркнуть внешность, но и как форму искусства и возможность проявить индивидуальность.
А еще 10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств. День начала Международная ассоциация по предотвращению самоубийств (IASP) при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Он напоминает, что внимательное отношение к близким, откровенный разговор без осуждения и обращение за профессиональной помощью могут иметь большое значение.
10 сентября Международный день гинекологического здоровья. Этот день напоминает женщинам о необходимости заботиться о репродуктивном здоровье, проходить регулярные гинекологические обследования и не игнорировать симптомы, свидетельствующие о заболевании. Также дата призвана повышать осведомленность о гинекологических заболеваниях, профилактике и доступе к медицинской помощи. Она есть возможность еще раз напомнить: забота о здоровье — это не только лечение проблем, но и регулярная профилактика.