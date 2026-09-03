Какой праздник 10 сентября 2026 года / © ТСН

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10 сентября 2026 года — четверг. 1659-й день войны в Украине.

Какой праздник 10 сентября

10 сентября верующие празднуют День памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры / © unsplash.com

10 сентября верующие празднуют День памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Три родных сестры, жившие в Вифинии (Малая Азия) в начале IV века. Они посвятили свою жизнь христианской вере и уединились для молитвы. По преданию, во время правления императора Максимиана сестер схватили и заставили отречься от христианства. Они отказались это сделать и мужественно приняли мученическую смерть.

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10 сентября в Украине празднуют День освобождения Купянская и Изюма от оккупантов / © Pixabay

10 сентября в Украине празднуют День освобождения Купянская и Изюма от оккупантов. Именно 10 сентября 2022 года украинские военные уволили Купянск, важный логистический узел, а 11 сентября — Изюм. Возвращение этих городов под контроль Украины стало одной из важнейших побед украинских сил обороны во время полномасштабной войны.

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10 сентября Международный день макияжа / © pexels.com

Также 10 сентября Международный день макияжа. В этот день визажисты, бьюти-мастера и любители косметики могут экспериментировать с образами, делиться советами и новыми техниками нанесения макияжа. Праздник также привлекает внимание к профессии визажиста и развитию бьюти-индустрии. Макияж сегодня воспринимается не только как способ подчеркнуть внешность, но и как форму искусства и возможность проявить индивидуальность.

10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств / © pexels.com

А еще 10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств. День начала Международная ассоциация по предотвращению самоубийств (IASP) при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Он напоминает, что внимательное отношение к близким, откровенный разговор без осуждения и обращение за профессиональной помощью могут иметь большое значение.

10 сентября Международный день гинекологического здоровья / © pexels.com

10 сентября Международный день гинекологического здоровья. Этот день напоминает женщинам о необходимости заботиться о репродуктивном здоровье, проходить регулярные гинекологические обследования и не игнорировать симптомы, свидетельствующие о заболевании. Также дата призвана повышать осведомленность о гинекологических заболеваниях, профилактике и доступе к медицинской помощи. Она есть возможность еще раз напомнить: забота о здоровье — это не только лечение проблем, но и регулярная профилактика.

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