Какой праздник 11 июля 2026 года / © ТСН

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11 июля 2026 года — суббота. 1598 день войны в Украине.

Какой праздник 11 июля

11 июля верующие празднуют Переставление блаженной Ольги, княгини Киевской / © pexels.com

11 июля верующие празднуют Переставление блаженной Ольги, княгини Киевской. Она скончалась примерно в 969 году в Киеве. Она была первой правительницей Руси, принявшей христианство и пытавшейся распространить его среди своего государства еще до официального Крещения Руси за ее внука Владимира. После ее смерти Церковь стала чтить Ольгу равноапостольным праздником. Ее «переставление» в церковной традиции понимают как переход к вечной жизни и начало посмертного прославления, а затем включение в сонм святых.

11 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день прыжков с парашютом / © pexels.com

11 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день прыжков с парашютом. Международное событие посвящено популяризации парашютного спорта и культуры свободного падения. Этот день часто сопровождается массовыми рекордами — например, групповыми формациями в воздухе или синхронными прыжками из нескольких самолетов.

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11 июля Всемирный день распространения информации о бензодиазепинах / © pexels.com

Также 11 июля Всемирный день распространения информации о бензодиазепинах. Бензодиазепины — это группа психоактивных лекарственных средств. Главный акцент — не в запрете, а в осознанном и безопасном использовании и честном разговоре о последствиях длительного приема.

11 июля Всемирный день коня / © pexels.com

А еще 11 июля Всемирный день коня. Это относительно новый международный праздник, начатый для привлечения внимания к роли лошадей в жизни человека и необходимости их защиты и благополучия. Сегодня акцент сместился от «пользы для человека» к уважению к коню как живому существу, имеющему право на благосостояние, безопасные условия и нравственное отношение.

11 июля празднуют Международный день эфирных масел / © pexels.com

11 июля празднуют Международный день эфирных масел. Это тематический праздник, посвященный природным ароматическим маслам и их использованию в уходе за телом, эмоциональным состоянием и бытом. Эфирные масла — это концентрированные растительные экстракты, получаемые из цветов, листьев, коры, корней или плодов.

11 июля Всемирный день рома / © pexels.com

Также 11 июля Всемирный день рома. Ром — это алкогольный напиток, который производят из сахарного тростника или его побочных продуктов (мелассы) путем ферментации и дистилляции. Более всего он ассоциируется с Карибским регионом, где исторически сформировалась культура его производства.

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11 июля День памяти жертв геноцида в Сребренице / © pexels.com

А еще 11 июля День памяти жертв геноцида в Сребренице. Он посвящен одному из самых трагических событий войны в Боснии и Герцеговине. В июле 1995 г. во время Боснийской войны силы боснийских сербов захватили город Сребреница, который тогда находился под защитой ООН. В последующие дни было убито более 8000 боснийских мусульманских мужчин и парней. Эти действия международные суды признали геноцидом.

11 июля празднуют Всемирный день народонаселения / © pexels.com

11 июля празднуют Всемирный день народонаселения. Его положила начало ООН в 1989 году, чтобы привлечь внимание к глобальным демографическим процессам и вызовам, связанным с численностью населения мира. Смысл этого дня — не просто в цифрах населения, а в людях по этим цифрам: их условиям жизни, возможностям и качеству благосостояния в разных странах мира.

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