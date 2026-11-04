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Разное
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Какой 11 ноября день — все о важных событиях, кого чествует церковь

11 ноября, День холостяка. Верующие чтят память преподобного Теодора Студита. До Нового года осталось 55 дней.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой день 11 ноября 2026 года

Какой день 11 ноября 2026 года / © ТСН

11 ноября 2026 года — среда. 1721 день войны в Украине.

Какой день 11 ноября

11 ноября верующие чествуют День памяти преподобного Теодора Студита / © pexels.com

11 ноября верующие чествуют День памяти преподобного Теодора Студита / © pexels.com

11 ноября верующие чтят День памяти преподобного Теодора Студита. Он родился в Константинополе, а затем стал игуменом Студийского монастыря. Теодор вводил суровый монастырский устав, подчеркивал дисциплину, совместный труд, молитву и духовное совершенствование. Святой открыто выступал против иконоборчества — движения, сторонники которого отрицали почитание икон. По своим убеждениям он подвергался преследованиям и ссылкам, однако не отрекся от своих взглядов.

11 ноября в Украине и мире День холостяка / © pexels.com

11 ноября в Украине и мире День холостяка / © pexels.com

11 ноября в Украине и мире День холостяка. День возник в Китае в начале 1990-х среди студентов. Он стал своеобразной альтернативой Дню святого Валентина: вместо романтических свиданий люди могли посвятить себе время, встретиться с друзьями или отпраздновать независимость. В 2009 году он приобрел новое значение: китайская компания Alibaba начала масштабную распродажу до 11 ноября. Впоследствии День холостяка превратился в один из самых больших в мире онлайн-шопингов, когда магазины предлагают скидки на одежду, технику, косметику и товары для дома.

11 ноября День памяти погибших в Первой мировой войне / © pexels.com

11 ноября День памяти погибших в Первой мировой войне / © pexels.com

Также 11 ноября День памяти погибших в Первой мировой войне. Дата связана с завершением боевых действий на Западном фронте: 11 ноября 1918 года в 11 часов утра вступило в силу перемирие между Германией и союзниками. Оно положило конец боевым действиям на этом фронте, хотя формальное завершение войны произошло позже.

11 ноября День памяти животных-жертв войны / © Unsplash

11 ноября День памяти животных-жертв войны / © Unsplash

А еще 11 ноября День памяти животных-жертв войны. Он посвящен животным, погибшим, пострадавшим или привлеченным к боевым действиям во время вооруженных конфликтов. Эта памятная дата напоминает о том, что войны наносят вред не только людям, но и животным, которые не могут выбирать, участвовать в них или покидать опасные территории.

11 ноября Всемирный день оригами / © pexels.com

11 ноября Всемирный день оригами / © pexels.com

11 ноября Всемирный день оригами. Один из самых известных символов оригами — бумажный журавлик, олицетворяющий в японской культуре мир, надежду и долголетие. Можно сложить бумажного журавлика, лебедя или цветок, научиться новой технике или провести мастер-класс для детей. Также можно создать несколько фигурок вместе с друзьями и подарить их близким.

11 ноября День освобождения Херсона / © КМДА

11 ноября День освобождения Херсона / © КМДА

Также 11 ноября День увольнения Херсона. Российские войска оккупировали город в начале марта 2022 года. Во время оккупации местные жители выходили на проукраинские митинги, разворачивая сине-желтые флаги и демонстрируя несогласие с оккупационными властями. Освобождение стало результатом Херсонской наступательной операции Вооруженных сил Украины, продолжавшейся осенью 2022 года. 9 ноября российское командование объявило об отводе войск с правобережья Днепра, а 11 ноября украинские защитники вошли в город. Херсонцы встречали их с флагами Украины и слезами радости.

11 ноября Всемирный день шопинга / © pexels.com

11 ноября Всемирный день шопинга / © pexels.com

А еще 11 ноября Всемирный день шопинга. История праздника началась в Китае. В начале 1990-х годов студенты избрали 11 ноября датой для неофициального Дня холостяка. Четыре единицы в числе 11.11 символизировали одиноких людей. Этот день стал поводом для встреч с друзьями и подарков себе.

11 ноября Международный день энергосбережения / © pexels.com

11 ноября Международный день энергосбережения / © pexels.com

11 ноября Международный день энергосбережения. Идея началась в апреле 2008 года во время международной встречи координаторов экологической образовательной программы SPARE (School Project on Application of Resources and Energy). Инициатива объединила около 20 стран, а первые мероприятия прошли уже в ноябре того же года.

11 ноября Международный день патологии / © pexels.com

11 ноября Международный день патологии / © pexels.com

Также 11 ноября Международный день патологии. Выпадает на вторую среду ноября. Патология — отрасль медицины, изучающая причины, механизмы развития и последствия заболеваний. Работа патологов и специалистов лабораторной медицины помогает врачам выявлять болезни, оценивать состояние организма и выбирать лечение.

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