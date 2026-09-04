Какой праздник 11 сентября 2026 года / © ТСН

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11 сентября 2026 года — пятница. 1660-й день войны в Украине.

Какой праздник 11 сентября

11 сентября верующие празднуют День памяти преподобной Теодоры Александрийской / © pexels.com

11 сентября верующие празднуют День памяти преподобной Теодоры Александрийской. Христианский праздник, живший в Египте примерно в V веке. По преданию она искренне раскаялась в своей греховной жизни и отправилась в мужской монастырь, где под видом мужа провела много лет в молитве и суровом подвижничестве. Теодора подверглась несправедливым обвинениям, но смиренно их приняла. Лишь после ее смерти стало известно, что под именем монаха Теодора действительно жила женщина.

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11 сентября в Украине и мире празднуют День памяти библиотек / © pexels.com

11 сентября в Украине и мире празднуют День памяти библиотек. Дата посвящена библиотекам, которые были уничтожены или пострадали из-за войн, пожаров, стихийных бедствий и других катастроф. Этот день напоминает о важности хранения книг, рукописей, архивов и культурного наследия. Библиотеки являются не только местами хранения книг, но и важными центрами знаний, образования и исторической памяти народа. День памяти призывает беречь культурное достояние и восстанавливать библиотеки, утраченные в результате трагедий.

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11 сентября Всемирный день борьбы с терроризмом / © pexels.com

Также 11 сентября Всемирный день борьбы с терроризмом. Он посвящен привлечению внимания к проблеме терроризма, его последствиям для мирного населения и необходимости международного сотрудничества в борьбе с террористическими угрозами. Этот день напоминает о важности защиты жизни людей, соблюдении прав человека, укреплении безопасности и предотвращении радикализации. Также чтят память людей, погибших или пострадавших в результате террористических актов, и выражают поддержку пострадавшим и их семьям.

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