Какой праздник 12 августа 2026 года / © ТСН

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12 августа 2026 года — среда. 1630-й день войны в Украине.

Какой праздник 12 августа

12 августа верующие празднуют День памяти святых мучеников Фотия и Аникиты / © unsplash.com

12 августа верующие празднуют День памяти святых мучеников Фотия и Аникиты. Святой Аникита был военным сановником. Он открыто выступил против поклонения языческим богам и осудил преследование христиан. За это его арестовали и подвергли жестоким пыткам. Святой Фотий, который был племянником Аникиты, поддержал дядю и также публично признал свою веру во Христа. Несмотря на угрозы и пытки, он не отрекся от христианства.

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12 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день каллиграфии / © pexels.com

12 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день каллиграфии. Каллиграфия происходит от греческих слов kallos («красота») и grapho («писать») — то есть буквально означает «красивое письмо». На протяжении веков она была не только способом передачи информации, но и подлинным видом искусства. Мастера каллиграфии создавали рукописи, украшали книги, документы и священные тексты.

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12 августа Всемирный день слонов / © pexels.com

Также 12 августа Всемирный день слонов. Праздник начали в 2012 году канадская писательница и исследовательница слонов Патриция Симс и Фонд реинтродукции слонов. С этого дня этот день стал международной инициативой, объединяющей природоохранников, ученых и всех небезразличных к судьбе этих величественных животных.

12 августа Международный день молодежи / © pexels.com

А еще 12 августа Международный день молодежи. Праздник был начат Организацией Объединенных Наций в 1999 году. Его цель — привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкивается молодежь, а также поддержать идеи, инициативы и проекты, помогающие молодым поколениям реализовать себя. Ежегодно у Международного дня молодежи есть определенная тема, касающаяся важных вопросов современности: образования, трудоустройства, здоровья, участия молодежи в общественной жизни, защиты окружающей среды и создания равных возможностей.

12 августа празднуют Всемирный день горолы / © pexels.com

12 августа празднуют Всемирный день гиролы. Гирола — это изящная африканская антилопа, которую также называют антилопой Гантера. Она проживает только на небольшой территории на границе Кении и Сомали. Это животное уникально, ведь гирола — единственный современный представитель своего рода Beatragus.

12 августа День виниловых пластинок / © pexels.com

Также 12 августа День виниловых пластинок. Виниловая пластинка — это круглый диск с канавками, на которых механически записан звук. С помощью проигрывателя игла считывает эти колебания, и слушатели могут услышать музыку. Первые пластинки появились в конце XIX века, а в XX веке они стали основным способом слушать музыку дома.

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12 августа День среднего ребенка / © pexels.com

А еще 12 августа День среднего ребенка. Это неофициальный, но очень теплый семейный праздник, посвященный детям, родившимся между старшими и младшими братьями и сестрами. Его отмечают, чтобы обратить внимание на уникальную роль «среднего» ребенка в семье и напомнить ему: он так же важен, заметен и любим.

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