Какой праздник 12 июля 2026 года / © ТСН

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12 июля 2026 года — воскресенье. 1599-й день войны в Украине.

Какой праздник 12 июля

12 июля верующие празднуют День памяти святых мучеников Прокла и Илария / © pexels.com

12 июля верующие празднуют День памяти святых мучеников Прокла и Иллария. Раннехристианские святые, которых почитают как исповедников веры, пострадавших во время преследований христиан в Римской империи (ориентировочно II-III века, в разных источниках есть разные версии их жизни). По преданию, они открыто исповедовали христианство, за что были арестованы, подвергнуты пыткам и казнены. Их стойкость стала символом верности Христу даже перед смертью.

12 июля в Украине празднуют День рыбака / © pexels.com

12 июля в Украине празднуют День рыбака. Выпадает на второе воскресенье июля. Его официально установили указом Президента Украины 22 июня 1995 в поддержку работников рыбного хозяйства и рыболовных организаций. Праздник возник как признание важности рыбного хозяйства для экономики и традиционного образа жизни. Со временем оно стало более «народным» — его празднуют не только профессионалы, но и любители рыбалки.

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12 июля Международный день борьбы с песчаными и пылевыми бурями / © pexels.com

Также 12 июля Международный день борьбы с песчаными и пылевыми бурями. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН в 2023 году, чтобы привлечь внимание мира к проблеме песчаных и пылевых бурь — масштабного природного явления, влияющего на здоровье людей, экономику и окружающую среду. По оценкам ООН, это глобальная проблема, затрагивающая более ста стран и миллионы людей по всему миру.

12 июля Всемирный день бортпроводника / © pexels.com

А еще 12 июля Всемирный день бортпроводника. Это профессиональный праздник бортпроводников — людей, которые обеспечивают безопасность, комфорт и сервис пассажиров во время авиаперелетов. День возник как инициатива профессионального авиационного сообщества, чтобы подчеркнуть важность работы экипажа салона. С течением времени его начали отмечать во многих странах как неофициальный международный праздник.

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