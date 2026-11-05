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Какой 12 ноября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

12 ноября, Всемирный день качества. Верующие чтят память священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого. До Нового года осталось 54 дня.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 12 ноября 2026 года

Какой праздник 12 ноября 2026 года / © ТСН

12 ноября 2026 года — четверг. 1722-й день войны в Украине.

Какой праздник 12 ноября

12 ноября верующие празднуют День памяти священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого / © pexels.com

12 ноября верующие празднуют День памяти священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого / © pexels.com

12 ноября верующие празднуют День памяти священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого. Родился во Владимире Волыни. В молодом возрасте поступил в монастырь Святого Василия Великого в Вильнюсе, где принял монашеское имя Иосафат. Впоследствии стал архиепископом Полоцким и ревностно работал над духовным обновлением Церкви, распространением веры и единством христиан. 12 ноября 1623 года Иосафат погиб мученической смертью в Витебске из-за религиозных конфликтов того времени. В 1867 году Папа Пий IX провозгласил его святым.

12 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день качества / © pexels.com

12 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день качества / © pexels.com

12 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день качества. Каждый год приходится на второй четверг ноября. Праздник был основан в 1989 году по инициативе Европейской организации по качеству при поддержке Организации Объединенных Наций. Его цель состоит в том, чтобы привлечь внимание к важности качества в бизнесе, производстве, медицине, образовании и повседневной жизни. Следует помнить, что качество влияет на безопасность продукции, доверие потребителей, эффективность работы предприятий и конкурентоспособность экономики.

12 ноября Всемирный день борьбы с пневмонией / © pexels.com

12 ноября Всемирный день борьбы с пневмонией / © pexels.com

Также 12 ноября Всемирный день борьбы с пневмонией. День был начат в 2009 году по инициативе международной коалиции организаций, объединившихся в рамках кампании Stop Pneumonia. Его цель — привлечь внимание к профилактике, своевременной диагностике и лечению пневмонии, которая остается одной из ведущих причин смертности от инфекционных заболеваний в мире.

12 ноября Всемирный день юзабилити / © pexels.com

12 ноября Всемирный день юзабилити / © pexels.com

А еще 12 ноября Всемирный день юзабилити. Выпадает на второй четверг ноября. Был начат в 2005 году по инициативе Ассоциации специалистов по юзабилити (Usability Professionals' Association), ныне известной как User Experience Professionals Association (UXPA), чтобы привлечь внимание к созданию продуктов, которыми легко пользоваться людям с разным опытом, потребностями и возможностями.

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