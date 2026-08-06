Какой праздник 13 августа 2026 года / © ТСН

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13 августа 2026 года — четверг. 1631-й день войны в Украине.

Какой праздник 13 августа

13 августа верующие празднуют День памяти преподобного Максима Исповедника / © pexels.com

13 августа верующие празднуют День памяти преподобного Максима Исповедника. Один из величайших христианских богословов VII века, монах и защитник православного вероучения. Родился около 580 в Константинополе, сначала служил при дворе императора Ираклия, но впоследствии оставил государственную службу и стал монахом.

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Максим решительно выступал против ереси монофелитства, утверждавшей, что Христос обладал только одной свободой. За свою несокрушимую позицию он подвергся преследованиям, был заключен, а впоследствии подвергнут жестоким пыткам: ему отрезали язык и правую руку, чтобы он не мог проповедовать и писать. Умер в ссылке 662 года. Именно за стойкое исповедание веры Церковь назвала его Исповедником.

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13 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день левшей / © pexels.com

13 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день левшей. Праздник начал в 1976 году Клуб левшей США, а широкое международное признание он приобрел с 1992 года благодаря инициативе Британского клуба левшей. Цель этого дня — привлечь внимание к особенностям жизни людей, пользующихся преимущественно левой рукой, а также напомнить о необходимости создавать удобные и безопасные условия для них. Многие повседневные вещи — ножницы, кухонные принадлежности, письменные столы или инструменты — традиционно разработаны для правшей, что может создавать определенные неудобства для левшей.

13 августа Международный день волка / © pexels.com

Также 13 августа Международный день волка. Это неофициальный международный праздник, призванный изменить отношение людей к волкам, развеять распространенные мифы о них и привлечь внимание к их охране. Волки являются одними из самых важных хищников в природе. Они помогают поддерживать экологическое равновесие, контролируя численность травоядных животных, что способствует сохранению лесов, лугов и биоразнообразия. Именно поэтому их часто называют «санитарами» или «хранителями» дикой природы.

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