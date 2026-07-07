Какой праздник 13 июля 2026 года / © ТСН

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13 июля 2026 года — понедельник. 1600-й день войны в Украине.

Какой праздник 13 июля

13 июля верующие празднуют Собор святого архангела Гавриила / © unsplash.com

13 июля верующие празднуют Собор святого архангела Гавриила. Архангел Гавриил в христианской традиции является символом доброй вести, мудрости, веры и провидения Божьего. Верующие обращаются к нему с молитвами о духовном укреплении, защите, хороших новостях и помощи в важных жизненных решениях. В этот день в храмах совершают праздничные богослужения, а верующие благодарят архангела за его покровительство и просят благословения на добрые дела.

13 июля в Украине и мире празднуют Международный день головоломки / © pexels.com

13 июля в Украине и мире празднуют Международный день головоломки. Праздник посвящен всем видам интеллектуальных головоломок: пазлам, кроссвордам, судоку, логическим задачам, механическим головоломкам и, конечно, знаменитому кубику Рубика. Цель праздника — популяризировать интеллектуальные игры, поощрять людей тренировать память, логическое и критическое мышление. В этот день проводят турниры по сборке пазлов и кубика Рубика, решают кроссворды и судоку, организуют логические викторины и математические конкурсы.

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13 июля День Black Lives Matter / © pexels.com

Также 13 июля День Black Lives Matter. Это памятная дата, начатая организацией Black Lives Matter Foundation 2023 с целью чествования темнокожих людей, погибших или пострадавших в результате полицейского насилия, расовой дискриминации и нападений на почве ненависти. Инициаторы призывают использовать этот день для осмысления проблем расового неравенства и поддержки равных прав для всех. Дата имеет символическое значение, ведь 13 июля 2013 после оправдания Джорджа Циммермана по делу о гибели Трейвона Мартина активистки Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томмети начали движение Black Lives Matter, которое впоследствии превратилось в международную кампанию против расизма и полицейского.

13 июля Всемирный день года / © pexels.com

А еще 13 июля Всемирный день года. Этот праздник посвящен рок-музыке и ее влиянию на мировую культуру, свободу самовыражения и благотворительность. Несмотря на название, официально и активно его празднуют именно в Бразилии, хотя дата известна и поклонникам года в других странах. Праздник связан с легендарным благотворительным концертом Live Aid, который состоялся 13 июля 1985 одновременно в Лондоне и Филадельфии. Мероприятие организовали музыканты Боб Гелдоф и Мидж Юр, чтобы собрать средства для борьбы с голодом в Эфиопии. На сцене выступили такие звезды, как Queen, U2, David Bowie, Paul McCartney, Led Zeppelin, Black Sabbath, Elton John, Madonna и многие другие.

13 июля празднуют Международный день горных пород / © pexels.com

13 июля празднуют Международный день горных пород. Это неофициальный международный праздник, посвященный геологии, минералам и горным породам, которые являются основой земной коры и сохраняют историю развития нашей планеты. Главная цель этого дня — привлечь внимание к важной роли горных пород в природе, науке и повседневной жизни. Именно из них состоит литосфера Земли, они являются источником полезных ископаемых, используются в строительстве, промышленности, искусстве и помогают ученым изучить геологическое прошлое планеты.

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