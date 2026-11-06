Какой праздник 13 ноября 2026 года / © ТСН

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13 ноября 2026 года — пятница. 1723-й день войны в Украине.

Какой праздник 13 ноября

13 ноября верующие празднуют День памяти святого Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского / © pexels.com

13 ноября верующие празднуют День памяти святого Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского. Он родился в Антиохии, получил основательное образование и посвятил жизнь служению Богу. Иоанн получил прозвище Златоуст за красноречие и умение глубоко и доступно объяснять Священное Писание. Как архиепископ, он призвал к милосердию, помощи бедным, честности и скромности. Откровенно критиковал богатство и несправедливость, из-за чего нажил влиятельных противников. В правление императора он подвергся преследованиям и умер в изгнании 407 года.

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13 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день доброты / © pexels.com

13 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день доброты. Это международный праздник, призванный напомнить о значении доброжелательности, взаимопомощи, сострадания и внимательного отношения к другим людям. Идея праздника состоит в том, что даже небольшие добрые поступки могут положительно влиять на жизнь других: поддержать человека в сложный момент, помочь незнакомцу, поблагодарить за работу или уделить время тому, кто чувствует себя одиноким.

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13 ноября День симфонического металла / © pexels.com

Также 13 ноября День симфонического металла. Это неофициальная музыкальная дата, посвященная жанру, объединяющему тяжелые гитарные рифы, мощные ударные, оркестровые аранжировки, хоры и оперный вокал. Точное происхождение самого праздника неизвестно. Симфонический металл сформировался на пересечении хэви-металла и классической музыки. Особое развитие жанр приобрел в 1990-х годах, когда музыканты начали активно использовать оркестровые партии, хоровое пение и театральную подачу.

13 ноября Международный день слепых / © pexels.com

А еще 13 ноября Международный день слепых. Дату избрали в честь дня рождения французского педагога Валентина Гаюи, родившегося 13 ноября 1745 года. В 1784 году он основал в Париже одну из первых в мире школ для незрячих детей, где ученики могли получать образование и овладевать профессиями. В 1984 году Всемирная организация здравоохранения отмечала этот день на международном уровне.

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