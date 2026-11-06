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Какой 13 ноября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
13 ноября, Всемирный день доброты. Верующие чтят память святого Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского. До Нового года осталось 53 дня.
13 ноября 2026 года — пятница. 1723-й день войны в Украине.
Какой праздник 13 ноября
13 ноября верующие празднуют День памяти святого Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского. Он родился в Антиохии, получил основательное образование и посвятил жизнь служению Богу. Иоанн получил прозвище Златоуст за красноречие и умение глубоко и доступно объяснять Священное Писание. Как архиепископ, он призвал к милосердию, помощи бедным, честности и скромности. Откровенно критиковал богатство и несправедливость, из-за чего нажил влиятельных противников. В правление императора он подвергся преследованиям и умер в изгнании 407 года.
13 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день доброты. Это международный праздник, призванный напомнить о значении доброжелательности, взаимопомощи, сострадания и внимательного отношения к другим людям. Идея праздника состоит в том, что даже небольшие добрые поступки могут положительно влиять на жизнь других: поддержать человека в сложный момент, помочь незнакомцу, поблагодарить за работу или уделить время тому, кто чувствует себя одиноким.
Также 13 ноября День симфонического металла. Это неофициальная музыкальная дата, посвященная жанру, объединяющему тяжелые гитарные рифы, мощные ударные, оркестровые аранжировки, хоры и оперный вокал. Точное происхождение самого праздника неизвестно. Симфонический металл сформировался на пересечении хэви-металла и классической музыки. Особое развитие жанр приобрел в 1990-х годах, когда музыканты начали активно использовать оркестровые партии, хоровое пение и театральную подачу.
А еще 13 ноября Международный день слепых. Дату избрали в честь дня рождения французского педагога Валентина Гаюи, родившегося 13 ноября 1745 года. В 1784 году он основал в Париже одну из первых в мире школ для незрячих детей, где ученики могли получать образование и овладевать профессиями. В 1984 году Всемирная организация здравоохранения отмечала этот день на международном уровне.