Какой праздник 13 октября 2026 года / © ТСН

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13 октября 2026 года — вторник. 1692-й день войны в Украине.

Какой праздник 13 октября

13 октября верующие празднуют День памяти мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники / © pexels.com

13 октября верующие празднуют День памяти мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники. Карп был епископом, а Папилла — диаконом. По преданию, их арестовали за отказ приносить жертвы языческим богам. После пыток они не отреклись от христианской веры и были казнены. Агатоника была христианкой, ставшей свидетелем их страданий. Она открыто исповедовала свою веру и приняла мученическую смерть.

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13 октября в Украине и мире празднуют День без бюстгальтера / © pexels.com

13 октября в Украине и мире празднуют День без бюстгальтера. В этот день женщин поощряют по желанию отказаться от бюстгальтера как символа свободы, принятия собственного тела и привлечения внимания к теме здоровья груди. Инициатива приобрела популярность в соцсетях в начале 2010-х годов и впоследствии стала ассоциироваться с месяцем осведомленности о раке молочной железы, который проходит в октябре. В то же время День без бюстгальтера не является официальной медицинской кампанией, а отказ от бюстгальтера не предотвращает рак молочной железы.

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13 октября Международный день костюма / © pexels.com

Также 13 октября Международный день костюма. Популярность праздника связывают с сериалом «Как я встретил вашу маму» (How I Met Your Mother) и персонажем Барни Стинсоном, которого сыграл Нил Патрик Гаррис. Барни известен своей любовью к классическим костюмам и знаменитым призывом «Suit up!». Поклонники сериала подхватили эту идею, и примерно с 2010 года Suit Up Day начал распространяться через соцсети.

13 октября Международный день уменьшения опасности бедствий / © pexels.com

А еще 13 октября Международный день уменьшения опасности бедствий. Его начала Генеральная Ассамблея ООН в 1989 году, чтобы привлечь внимание к тому, как государства и общины могут уменьшать риски и последствия природных и техногенных катастроф. Речь идет не только о реагировании на землетрясения, наводнения, пожары, засухи или штормы, но прежде всего о профилактике и подготовке: системах раннего предупреждения, безопасное строительство, планы эвакуации, обучение населения и защита критической инфраструктуры.

13 октября празднуют Международный день простого языка / © pexels.com

13 октября празднуют Международный день простого языка. Он посвящен идее, что официальные, юридические, медицинские, деловые и другие важные тексты должны быть написаны на понятном для обычного человека языке, без лишней канцелярщины и сложных конструкций.

13 октября День распространения информации о метастатическом раке молочной железы / © pexels.com

Также 13 октября День распространения информации о метастатическом раке молочной железы. Он призван привлечь внимание к людям, живущим с метастатическим, или IV стадии, раком молочной железы. Метастатическим называют рак молочной железы, распространившийся за пределы груди и близлежащих лимфатических узлов на другие органы или части тела, например кости, легкие, печень или мозг. Это не отдельный вид рака: даже после распространения опухолевые клетки сохраняют характеристики рака молочной железы.

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13 октября Всемирный день борьбы с тромбозом / © pexels.com

А еще 13 октября Всемирный день борьбы с тромбозом. Его начало в 2014 году Международное общество по тромбозу и гемостазу (ISTH), чтобы повышать осведомленность о тромбозе, его признаках, факторах риска и способах профилактики. Тромбоз возникает, когда в кровеносном сосуде образуется сгусток крови — тромб, который может частично или полностью перекрыть кровоток. Особую опасность представляет венозная тромбоэмболия, к которой относятся тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии.

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