Какой праздник 13 сентября 2026 года / © ТСН

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13 сентября 2026 года — воскресенье. 1662-й день войны в Украине.

Какой праздник 13 сентября

13 сентября верующие празднуют День памяти святого священномученика Корнилия сотника / © pexels.com

13 сентября верующие празднуют День памяти святого священномученика Корнилия сотника. Христианский святой I века, которого считают первым язычником, обращенным в христианство апостолом Петром. По библейскому рассказу, Корнилий был римским сотником, благочестивым и милосердным человеком. После крещения он стал ревностным проповедником Христовой веры и, по церковному преданию, епископом города Скепсис. Корнилий много лет распространял христианство, за что подвергся преследованиям и мученической смерти.

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13 сентября в Украине празднуют День работников нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения / © unsplash.com

13 сентября в Украине празднуют День работников нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения. Выпадает на второе воскресенье сентября. День посвящен специалистам, занимающимся добычей, транспортировкой, переработкой и поставкой нефти и газа. Праздник был введен в честь труда людей, от которых в значительной степени зависит энергетическая безопасность государства, стабильная работа промышленности, транспорта и коммунального хозяйства. В этот день поздравляют геологов, буровиков, операторов скважин, инженеров, нефтепереработчиков и других работников отрасли.

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13 сентября День парикмахера / © pexels.com

Также 13 сентября День парикмахера. В этот день поздравляют парикмахеров, стилистов и других специалистов индустрии красоты. Их работа требует не только профессиональных навыков, но и творчества, внимательности к пожеланиям клиентов и умения подчеркнуть индивидуальность каждого человека.

13 сентября День памяти жертв фашизма / © pexels.com

А еще 13 сентября День памяти жертв фашизма. Международная памятная дата, посвященная миллионам людей, погибших или пострадавших от нацистского и фашистского террора во время Второй мировой войны. Каждый год приходится на второе воскресенье сентября. Дата призвана напоминать об ужасных последствиях фашизма, важности сохранения исторической памяти и недопущении повторения подобных трагедий в будущем.

13 сентября празднуют День позитивного мышления / © pexels.com

13 сентября празднуют День позитивного мышления. В этот день советуют сосредоточиться на приятных моментах, поблагодарить близких, заняться любимым делом и попытаться заменить негативные мысли более реалистичными и дружелюбными. В то же время, положительное мышление не означает игнорирования проблем — оно помогает смотреть на трудности спокойнее и искать возможности для их преодоления.

13 сентября Международный день завещаний / © pexels.com

Также 13 сентября Международный день завещаний. Цель этого дня — привлечь внимание к юридическому оформлению последней воли человека во избежание недоразумений и споров между наследниками. Завещание позволяет заранее определить, кому должно перейти имущество, а также зафиксировать другие пожелания.

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13 сентября Международный день шоколада / © pexels.com

А еще 13 сентября Международный день шоколада. В этот день сладкоежки могут побаловать себя любимым шоколадом, отведать новые сорта или приготовить десерт из какао. Праздник также прекрасная возможность вспомнить историю шоколада, который происходит из давних традиций использования какао-бобов в Центральной и Южной Америке.

13 сентября празднуют День рождения пенициллина / © pexels.com

13 сентября празднуют День рождения пенициллина. Дату связывают с 13 сентября 1928 года, когда шотландский бактериолог Александр Флеминг заметил, что плесень подавляет рост бактерий в лабораторной культуре. Именно это наблюдение стало началом создания пенициллина — первого широко применяемого антибиотика.

13 сентября День распространения информации о врожденных пороках развития домашних животных / © pexels.com

Также 13 сентября День распространения информации о врожденных пороках развития домашних животных. Врожденные пороки могут возникать еще при развитии плода и влиять на разные органы и системы животного. Некоторые из них заметны сразу после рождения, в то время как другие обнаруживают только с возрастом. Причинами могут служить генетические особенности, наследственность или влияние неблагоприятных факторов во время беременности.

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