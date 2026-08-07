Какой праздник 14 августа 2026 года / © ТСН

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14 августа 2026 года — пятница. 1632-й день войны в Украине.

Какой праздник 14 августа

14 августа верующие празднуют День памяти святого пророка Михея / © Associated Press

14 августа верующие празднуют День памяти святого пророка Михея. Он происходил из города Морешет в Иудее и пророчествовал во времена царей Иоафама, Ахаза и Иезекии. Михей обличал несправедливость, жадность и лицемерие власть имущих, призывая народ к покаянию, милосердию и верности Богу. Одно из самых известных пророчеств — предсказание, что Мессия родится в Вифлееме. Именно эти слова позже были связаны с рождением Иисуса Христа.

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14 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день косатки / © pexels.com

14 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день косатки. Косатка (Orcinus orca) — крупнейший представитель семьи дельфиновых и одно из самых умных морских млекопитающих. Она живет почти во всех океанах мира — от холодных арктических вод до тропиков. Косатки образуют крепкие семейные группы, общаются посредством уникальных звуков и даже передают свои охотничьи навыки и традиции следующим поколениям.

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14 августа Всемирный день ящерицы / © pexels.com

Также 14 августа Всемирный день ящерицы. Ящерицы населяют почти все континенты, кроме Антарктиды. В мире насчитывается более 7 тысяч видов, отличающихся размерами, окраской и образом жизни. Они могут обитать в пустынях, лесах, степях, горах и даже вблизи человеческих жилищ. Ящерицы являются важной частью природного баланса: они уничтожают насекомых, которые могут вредить растениям и сельскому хозяйству, а также сами являются пищей для многих птиц и животных.

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