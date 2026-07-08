Какой праздник 14 июля 2026 года / © ТСН

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14 июля 2026 года — вторник. 1601-й день войны в Украине.

Какой праздник 14 июля

14 июля верующие празднуют День памяти святого апостола Акили / © pexels.com

14 июля верующие празднуют День памяти святого апостола Акилы. Один из 70 апостолов, ученик Иисуса Христа и ревностный проповедник христианства. По происхождению он был иудеем из области Понт в Малой Азии. Вместе с женой Святая Прискилла жил в Риме, но после изгнания иудеев императором Клавдием переселился в Коринф. Именно в Коринфе Акила и Прискилла познакомились с Апостол Павел, жившим и работавшим вместе с ними, ведь все они занимались изготовлением палаток. Супруги стали ближайшими помощниками Павла в его миссионерской деятельности, сопровождали его в путешествиях и помогали распространять христианскую веру.

14 июля в Украине и мире празднуют День осведомленности об акулах / © pexels.com

14 июля в Украине и мире празднуют День осведомленности об акулах. Его цель — развенчать распространенные мифы об акулах, привлечь внимание к их важной роли в морских экосистемах и подчеркнуть необходимость их защиты. Акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, то есть они появились задолго до динозавров. Они являются одними из основных хищников океана, помогая поддерживать естественный баланс, контролируя численность остальных морских обитателей и способствуя здоровью морских экосистем.

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14 июля Международный день небинарных людей / © pexels.com

Также 14 июля Международный день небинарных людей. Дату выбрали символически — она расположена примерно посередине между Международным женским днем (8 марта) и Международным днем мужчин (19 ноября). Этот день посвящен повышению осведомленности о небинарных людях — тех, чья гендерная идентичность не является исключительно мужской или женской. Его цель — привлечь внимание к разнообразию гендерных идентичностей, способствовать взаимному уважению, информированию общества и поддержанию равных прав и возможностей.

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