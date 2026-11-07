Какой праздник 14 ноября 2026 года / © ТСН

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14 ноября 2026 года — суббота. 1724-й день войны в Украине.

Какой праздник 14 ноября

14 ноября верующие празднуют День памяти апостола Филиппа / © pexels.com

14 ноября верующие празднуют День памяти апостола Филиппа. Он был одним из первых учеников, призванных Иисусом. Во время чудесного накорма пяти тысяч человек Иисус обратился именно к Филиппу, спросив, где купить хлеб для народа. На Тайной вечере Филипп попросил Иисуса показать им Отца. По церковному преданию, после Вознесения Христа он проповедовал Евангелие в разных странах и принял мученическую смерть.

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14 ноября в Украине и мире празднуют Международный день логопеда / © pexels.com

14 ноября в Украине и мире празднуют Международный день логопеда. Это профессиональный праздник специалистов, которые помогают детям и взрослым преодолевать нарушения речи, развивать коммуникативные навыки и восстанавливать общаться. Праздник начали в 2004 году. Его главная цель — привлечь внимание общества к важности логопедической помощи и роли специалистов в речевом развитии человека.

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14 ноября День операционной медицинской сестры / © pexels.com

Также 14 ноября День операционной медицинской сестры. Праздник начал 2009 год Европейская ассоциация операционных медицинских сестер (EORNA). Его цель — привлечь внимание к важной роли операционных медсестер в работе хирургических команд и развитии системы здравоохранения.

14 ноября Всемирный день борьбы с сахарным диабетом / © pexels.com

А еще 14 ноября Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Это международная информационная кампания, цель которой — привлечь внимание к распространению сахарного диабета, его профилактике, ранней диагностике и доступности лечения. Дату выбрали в честь дня рождения канадского врача Фредерика Бантинга, который вместе с Чарльзом Бестом сыграл ключевую роль в открытии инсулина в 1921-1922 годах.

14 ноября Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей / © pexels.com

14 ноября Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей. День начала ЮНЕСКО в 2019 году во время 40-й сессии Генеральной конференции. Дату избрали в честь принятия 14 ноября 1970 г. Конвенции о мерах, направленных на запрет и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Впервые международный день был отмечен в 2020 году.

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