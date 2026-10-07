Какой праздник 14 октября 2026 года / © ТСН

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14 октября 2026 года — среда. 1693-й день войны в Украине.

Какой праздник 14 октября

14 октября верующие празднуют День памяти преподобной Параскевы Терновской / © pexels.com

14 октября верующие празднуют День памяти преподобной Параскевы Терновской. Православная праздника, посвятившая свою жизнь Богу, молитве и духовным подвигам. По церковному преданию, она жила в уединении, соблюдала суровый пост и стремилась к смиренной монашеской жизни. Ее чтят как пример глубокой веры, терпения и преданности Богу.

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14 октября в Украине празднуют День создания УПА / © pexels.com

14 октября в Украине празднуют День создания УПА. УПА была вооруженной формацией украинского освободительного движения, главной политической целью которого было создание независимого украинского государства. Во время Второй мировой войны и после нее ее подразделения вели борьбу против разных сил, в частности, нацистской оккупационной власти и советского режима; происходило также вооруженное украинско-польское противостояние. После 1949 года организованная борьба все больше переходила в форму подполья.

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14 октября Всемирный день экологического образования / © pexels.com

Также 14 октября Всемирный день экологического образования. Его цель — напомнить о важности знаний об окружающей среде и ответственном отношении человека к природе. Экологическое образование помогает понять причины и последствия изменения климата, загрязнения воздуха и воды, накопления отходов, вырубки лесов и потери биоразнообразия. В этот день проводятся образовательные мероприятия, лекции, экологические акции и занятия для детей и взрослых.

14 октября Международный день волчка / © pexels.com

А еще 14 октября Международный день волчка. Праздник популяризирует традицию запускания волчков и напоминает, что эта простая игрушка была известна разным народам мира на протяжении тысячелетий. Волки изготавливали из дерева, глины, металла и других материалов, а сегодня они остаются не только детской игрой, но и предметом коллекционирования и соревнований.

14 октября празднуют Всемирный день будущего без кариеса / © pexels.com

14 октября празднуют Всемирный день будущего без кариеса. Его начал международный Альянс за будущее без кариеса (Alliance for a Cavity-Free Future), чтобы привлечь внимание к профилактике одного из самых распространенных стоматологических заболеваний. Главная цель этого дня — напомнить, что кариес в значительной степени можно предотвратить. Для этого важны регулярная чистка зубов фторсодержащей пастой, ограничение частого потребления сахара и профилактические осмотры у стоматолога.

14 октября Всемирный день спирометрии и легочного здоровья / © pexels.com

Также 14 октября Всемирный день спирометрии и легочного здоровья. Спирометрия — это простое исследование функции легких, во время которого измеряют, сколько воздуха человек способен выдохнуть и с какой скоростью. Оно помогает врачам диагностировать и контролировать такие заболевания, как астма и хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ).

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14 октября Международный день стандартизации / © pexels.com

А еще 14 октября Международный день стандартизации. Дата связана с событиями 14 октября 1946 г., когда представители 25 стран встретились в Лондоне и договорились о создании международной организации по стандартизации. Впоследствии была основана ISO — Международная организация по стандартизации.

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