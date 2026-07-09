Какой праздник 15 июля 2026 года / © ТСН

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15 июля 2026 года — среда. 1602-й день войны в Украине.

Какой праздник 15 июля

15 июля верующие празднуют День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира / © Pixabay

15 июля верующие празднуют День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Князь Киевский, вошедший в историю как креститель Руси. Сначала он был язычником, но после принятия христианства в 988 году коренным образом изменил свою жизнь и начал крещение своих земель. Именно при князе Владимире христианство стало государственной религией Киевской Руси, что способствовало развитию образования, культуры, письменности и укреплению связей с европейскими государствами. Он также строил храмы, поддерживал нуждающихся и заботился о развитии государства.

15 июля в Украине празднуют День крещения Киевской Руси-Украины / © Фото из открытых источников

15 июля в Украине празднуют День крещения Киевской Руси-Украины. Государственный праздник, посвященный событию Крещения Руси, состоявшемуся в 988 году во время правления святого равноапостольного великого князя Владимира. В это время князь Владимир принял христианство, а затем начал массовое крещение жителей Киева в водах Днепра. Это событие стало переломным в истории государства, поскольку способствовало развитию образования, культуры, письменности, архитектуры и укреплению международных связей Киевской Руси. Праздник был установлен для чествования исторического и духовного наследия Украины. С 2023 года его празднуют 15 июля в связи с переходом украинских церквей на новоюлианский календарь (ранее праздновали 28 июля).

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15 июля День украинской государственности / © unsplash.com

Также 15 июля День украинской государственности. Государственный праздник Украины, призванный напомнить о более тысячелетней традиции украинского государства, берущего свое начало от Киевской Руси. Праздник был введен в 2021 году, а с 2023 года, как и День крещения Киевской Руси-Украины, празднуют 15 июля в связи с переходом на новоюлианский календарь. Дата выбрана неслучайно: она совпадает с днем чествования Святого равноапостольного великого князя Владимира — правителя, который в 988 году ввел христианство в Киевской Руси. Это подчеркивает историческую связь современной Украины с ее государственным и культурным наследием.

15 июля День украинских миротворцев / © unsplash.com

А еще 15 июля День украинских миротворцев. Государственный памятный праздник, посвященный военнослужащим, полицейским и гражданским специалистам, принимавшим или участвующим в международных миротворческих миссиях. Праздник установлен, чтобы почтить мужество, профессионализм и самоотверженность украинских миротворцев, выполнявших задачи по поддержанию мира и безопасности в разных странах мира под эгидой Организации Объединенных Наций, Организации Североатлантического договора и других международных организаций.

15 июля празднуют Всемирный день навыков молодежи / © pexels.com

15 июля празднуют Всемирный день навыков молодежи. Он был провозглашен Организацией Объединенных Наций в 2014 году, чтобы привлечь внимание к важности развития профессиональных, технических и цифровых навыков молодых людей. Цель этого дня — помочь молодежи получить знания и умения, необходимые для успешного трудоустройства, предпринимательства и адаптации к современному рынку труда. Особое внимание уделяется качественному образованию, профессиональной подготовке, инновациям и непрерывному обучению.

15 июля День благотворительности в социальных медиа / © pexels.com

Также 15 июля День благотворительности в социальных медиа. Это международная информационная инициатива, призванная показать, как социальные сети могут стать инструментом для благих дел, взаимопомощи и поддержки благотворительных проектов. Основная цель этого дня — вдохновить людей использовать свои аккаунты в социальных сетях не только для общения, но и для распространения важной информации, сбора средств, поддержки общественных инициатив и привлечения внимания к социальным проблемам.

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