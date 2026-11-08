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Какой 15 ноября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
15 ноября День работников сельского хозяйства Украины. Верующие чтят память исповедников Гурина, Самона и Авива. До Нового года остался 51 день.
15 ноября 2026 года — воскресенье. 1725-й день войны в Украине.
Какой праздник 15 ноября
15 ноября верующие празднуют День памяти исповедников Гурина, Самона и Авива. Они жили в конце III — начале IV века в городе Эдессе (современная территория Турции). Святой Гурий — христианский проповедник, отказавшийся отречься от своей веры во время преследований за императора Диоклетиана. За это его подвергли пыткам и казнили. Святой Самон вместе с Гурием исповедовал христианство, мужественно выдержал пытки и принял мученическую смерть. Святой Авив — диакон, живший несколько позже. При императоре Лицинии его также преследовали за христианскую веру. После пыток его сожгли заживо.
15 ноября в Украине празднуют День работников сельского хозяйства Украины. День работников сельского хозяйства был начат Указом Президента Украины от 7 октября 1993 года № 428/93. Дату выбрали в знак уважения к людям, которые работают в сельском хозяйстве и вносят весомый вклад в развитие экономики страны.
Также 15 ноября Всемирный день павлина. Всемирный день павлина начали в 2022 году по инициативе Индийского общества по сохранению биоразнообразия (Indian Biodiversity Conservation Society) при поддержке Всемирной ассоциации фазанов (World Pheasant Association). Дату выбрали в честь индийского павлина — национальной птицы Индии, которой его официально провозгласили в 1963 году. Первое празднование даты прошло 15 ноября 2022 года.
А еще 15 ноября Международный день находящихся в заключении писателей. Международный день писателей, находящихся в заключении, был начат в 1981 году по инициативе Комитета писателей, заключенных за свои убеждения (Writers in Prison Committee) международной организации PEN International. Организаторы стремились привлечь внимание мирового сообщества к авторам, лишающимся свободы за мирное выражение собственных мыслей, журналистскую деятельность или литературное творчество. С тех пор ежегодно 15 ноября PEN International проводит международные кампании в поддержку преследуемых писателей.
15 ноября Всемирный день бедных. Приходится ежегодно в воскресенье перед торжеством Иисуса Христа — Царя Вселенной. Инициатором введения этого дня стал Папа Римский Франциск. Впервые он предложил отмечать его после завершения юбилейного года Божьего милосердия 2016 года. Соответствующее решение закреплено в апостольском письме Misericordia et misera от 20 ноября 2016 года.
Также 15 ноября Всемирный день памяти жертв ДТП. Выпадает на третье воскресенье ноября. Инициатором введения этой даты стала британская благотворительная организация RoadPeace, которая поддерживает людей, пострадавших в ДТП и их семьи. Впервые день памяти был проведен в Великобритании в 1993 году. Впоследствии в честь приобщились общественные организации других стран.