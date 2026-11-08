Какой праздник 15 ноября 2026 года / © ТСН

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15 ноября 2026 года — воскресенье. 1725-й день войны в Украине.

Какой праздник 15 ноября

15 ноября верующие празднуют День памяти исповедников Гурина, Самона и Авива / © pexels.com

15 ноября верующие празднуют День памяти исповедников Гурина, Самона и Авива. Они жили в конце III — начале IV века в городе Эдессе (современная территория Турции). Святой Гурий — христианский проповедник, отказавшийся отречься от своей веры во время преследований за императора Диоклетиана. За это его подвергли пыткам и казнили. Святой Самон вместе с Гурием исповедовал христианство, мужественно выдержал пытки и принял мученическую смерть. Святой Авив — диакон, живший несколько позже. При императоре Лицинии его также преследовали за христианскую веру. После пыток его сожгли заживо.

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15 ноября в Украине празднуют День работников сельского хозяйства Украины / © pexels.com

15 ноября в Украине празднуют День работников сельского хозяйства Украины. День работников сельского хозяйства был начат Указом Президента Украины от 7 октября 1993 года № 428/93. Дату выбрали в знак уважения к людям, которые работают в сельском хозяйстве и вносят весомый вклад в развитие экономики страны.

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15 ноября Всемирный день павлина / © pexels.com

Также 15 ноября Всемирный день павлина. Всемирный день павлина начали в 2022 году по инициативе Индийского общества по сохранению биоразнообразия (Indian Biodiversity Conservation Society) при поддержке Всемирной ассоциации фазанов (World Pheasant Association). Дату выбрали в честь индийского павлина — национальной птицы Индии, которой его официально провозгласили в 1963 году. Первое празднование даты прошло 15 ноября 2022 года.

15 ноября Международный день писателей, находящихся в заключении / © pexels.com

А еще 15 ноября Международный день находящихся в заключении писателей. Международный день писателей, находящихся в заключении, был начат в 1981 году по инициативе Комитета писателей, заключенных за свои убеждения (Writers in Prison Committee) международной организации PEN International. Организаторы стремились привлечь внимание мирового сообщества к авторам, лишающимся свободы за мирное выражение собственных мыслей, журналистскую деятельность или литературное творчество. С тех пор ежегодно 15 ноября PEN International проводит международные кампании в поддержку преследуемых писателей.

15 ноября Всемирный день бедных / © pexels.com

15 ноября Всемирный день бедных. Приходится ежегодно в воскресенье перед торжеством Иисуса Христа — Царя Вселенной. Инициатором введения этого дня стал Папа Римский Франциск. Впервые он предложил отмечать его после завершения юбилейного года Божьего милосердия 2016 года. Соответствующее решение закреплено в апостольском письме Misericordia et misera от 20 ноября 2016 года.

15 ноября Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий / © pexels.com

Также 15 ноября Всемирный день памяти жертв ДТП. Выпадает на третье воскресенье ноября. Инициатором введения этой даты стала британская благотворительная организация RoadPeace, которая поддерживает людей, пострадавших в ДТП и их семьи. Впервые день памяти был проведен в Великобритании в 1993 году. Впоследствии в честь приобщились общественные организации других стран.

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