Какой праздник 15 октября 2026 года / © ТСН

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15 октября 2026 года — четверг. 1694-й день войны в Украине.

Какой праздник 15 октября

15 октября верующие празднуют День памяти преподобного Евтимия / © pexels.com

15 октября верующие празднуют День памяти преподобного Евтимия. Он родился около 377 в Мелитине в Армении. Еще молодым избрал монашескую жизнь, а впоследствии поселился в Палестине, где жил в пустыне, много молился, постился и собирал вокруг себя учеников. Со временем возле него возникла большая монашеская община — лавра. Евтимия уважали за смирение, суровую подвижническую жизнь и духовную мудрость. По церковному преданию, с ним также связывают многочисленные исцеления и чудеса. Он умер около 473 года, прожив около 96 лет.

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15 октября в Украине и мире празднуют День здоровья молочной железы / © pexels.com

15 октября в Украине и мире празднуют День здоровья молочной железы. Его начала Европейская коалиция против рака молочной железы Europa Donna, чтобы привлекать внимание к профилактике и раннему выявлению рака молочной железы. Главная идея этого дня — напомнить женщинам о важности заботы о здоровье груди на протяжении всей жизни. Речь идет прежде всего о внимательности к изменениям в молочных железах, своевременном обращении к врачу и прохождении рекомендованного скрининга. Обнаруженный на ранних стадиях рак молочной железы значительно лучше поддается лечению.

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15 октября Всемирный день мытья рук / © pexels.com

Также 15 октября Всемирный день мытья рук. Его начали в 2008 году, чтобы напомнить о простой, но чрезвычайно важной привычке — регулярное мытье рук с мылом. Главная цель этого дня — показать, что правильная гигиена рук помогает предотвращать распространение многих инфекций, в частности, кишечных и респираторных заболеваний. Особенно важно мыть руки перед приготовлением и едой, после туалета, после кашля или чихания, после возвращения домой и после контакта с грязными поверхностями.

15 октября Международный день белого тростника / © pexels.com

А еще 15 октября Международный день белого тростника. Этот день посвящен людям с нарушениями зрения и призван привлечь внимание к их правам, самостоятельности, безопасности и доступности общественного пространства. Белый тростник стал международным символом незрячих и слабовидящих людей. Она помогает ориентироваться в пространстве, обнаруживать препятствия и одновременно сигнализирует окружению, что человек имеет нарушение зрения.

15 октября празднуют Международный день сельских женщин / © pexels.com

15 октября празднуют Международный день сельских женщин. Его официально учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2007 году. Цель даты — привлечь внимание к важной роли сельских женщин в сельском хозяйстве, производстве продовольствия, развитии местных общин и обеспечении благосостояния семей. Во многих странах именно женщины выполняют значительную часть сельскохозяйственной работы и занимаются домашним хозяйством и уходом за членами семьи.

15 октября День разрешения конфликтов / © pexels.com

Также 15 октября День разрешения конфликтов. Выпадает на третий четверг октября. Этот день начала Ассоциация по разрешению конфликтов (Association for Conflict Resolution) 2005 года. Его цель — популяризировать мирные и конструктивные способы разрешения споров в семье, на работе, в школе, общинах и других сферах жизни.

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15 октября Национальный день мопса / © pexels.com

А еще 15 октября Национальный день мопса. Его начала в 2012 году американская эксперт по домашним животным Коллин Пейдж (Colleen Paige). Цель праздника — не только порадовать владельцев этих собак, но и привлечь внимание к мопсам, нуждающимся в убежище и новой семье.

15 октября празднуют Международный день кредитных союзов / © pexels.com

15 октября празднуют Международный день кредитных союзов. Выпадает на третий четверг октября. Праздник посвящен деятельности кредитных союзов — финансовых учреждений, которые создаются на кооперативных началах и принадлежат их членам. Они позволяют экономить средства, получать кредиты и пользоваться другими финансовыми услугами.

15 октября День потерянного ребенка / © pexels.com

Также 15 октября День утраченного ребенка. Это день памяти о детях, которых семьи потеряли в результате выкидыша, мертворождения, осложнений беременности или смерти вскоре после рождения. Цель этого дня — поддержать родителей и семьи, которые пережили такую потерю, а также помочь обществу открытее говорить о переживаниях, часто остающихся невидимыми для окружающих.

15 октября Международный день правильных действий во время землетрясения / © pexels.com

А еще 15 октября Международный день правильных действий во время землетрясения. Выпадает на третий четверг октября. Главная цель этой инициативы — научить людей правильно вести себя во время землетрясения и заранее подготовиться к чрезвычайной ситуации. В разных странах в этот день проводят обучающие тренировки в школах, офисах, учреждениях и дома.

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