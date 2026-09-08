Какой праздник 15 сентября 2026 года / © ТСН

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15 сентября 2026 года — вторник. 1664-й день войны в Украине.

Какой праздник 15 сентября

15 сентября верующие празднуют День памяти святого великомученика Никиты / © pexels.com

15 сентября верующие празднуют День памяти святого великомученика Никиты. Христианский святой, живший в IV веке и проповедовавший веру во Христа среди язычников. По преданию, он подвергся жестоким преследованиям и пыткам за свою веру, но не отрекся от христианства. Никиту казнили по приказу языческого правителя, и за свою стойкость и мученическую смерть он был прославлен Церковью как великомученик. В народной традиции святого Никиту считали защитником от злых сил и покровителем людей, нуждающихся в духовной поддержке.

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15 сентября в Украине празднуют День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты ВС Украины / © КМДА

15 сентября в Украине празднуют День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты ВС Украины. Профессиональный праздник был установлен приказом Главнокомандующего ВСУ в 2022 году. В этот день чествуют военнослужащих РХБО, отвечающих за защиту личного состава и населения от радиационных, химических и биологических угроз. Они осуществляют разведку и мониторинг опасных веществ, проводят специальную обработку техники и территорий, а также обеспечивают аэрозольную маскировку.

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15 сентября Международный день демократии / © pexels.com

Также 15 сентября Международный день демократии. Его начала Генеральная Ассамблея ООН в 2007 году, чтобы напомнить о важности демократических ценностей, правах человека и участии граждан в общественной жизни. Этот день посвящен принципам свободы, равенства, верховенства права, честных выборов и возможности каждого человека влиять на решение государства. Он также обращает внимание на необходимость защищать демократию, свободу слова и права человека.

15 сентября Всемирный день афро / © pexels.com

А еще 15 сентября Всемирный день афро. День открыли в Великобритании 2017 года. Его цель — повышать осведомленность об особенностях афро-волос, поддерживать положительное отношение к естественному облику и противодействовать дискриминации через прическу и текстуру волос.

15 сентября празднуют День рождения Гринпис / © pexels.com

15 сентября празднуют День рождения Гринпис. Именно в этот день 1971 года из Ванкувера отправилось судно Greenpeace с группой активистов, которые хотели остановить испытание ядерного оружия США на острове Амчитка у Аляски. Хотя экспедиция не достигла места испытаний, ее огласка привлекла внимание всего мира и стала началом международного экологического движения. Впоследствии Greenpeace начал кампании по защите океанов, лесов, животных и против загрязнения окружающей среды.

15 сентября Всемирный день борьбы с лимфомами / © pexels.com

Также 15 сентября Всемирный день борьбы с лимфомами. Главная цель этого дня повысить осведомленность о лимфомах, их симптомах, важности своевременной диагностики и современных возможностях лечения. Людей призывают более внимательно относиться к своему здоровью и обращаться к врачу в случае появления непонятных и длительных симптомов.

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15 сентября День рождения Google / © pexels.com

А еще 15 сентября День рождения Google. Именно в этот день 1998 официально была основана компания Google, которую создали Ларри Пейдж и Сергей Брин во время учебы в Стэнфордском университете. Первоначально Google был поисковой системой, но с годами превратился в одну из самых крупных технологических компаний мира. Сегодня его сервисы охватывают поиск, электронную почту, карты, видеохостинг, облачные технологии и многие другие направления.

15 сентября празднуют Международный день точки / © pexels.com

15 сентября празднуют Международный день точки. Главная идея дня — вдохновлять детей и взрослых быть творческими, верить в свои способности и не бояться начинать что-то новое. Даже маленькая точка на бумаге может стать началом творческой работы.

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