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Какой 15 сентября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
15 сентября, День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты ВС Украины. Верующие чтят память святого великомученика Никиты. До Нового года осталось 112 дней.
15 сентября 2026 года — вторник. 1664-й день войны в Украине.
Какой праздник 15 сентября
15 сентября верующие празднуют День памяти святого великомученика Никиты. Христианский святой, живший в IV веке и проповедовавший веру во Христа среди язычников. По преданию, он подвергся жестоким преследованиям и пыткам за свою веру, но не отрекся от христианства. Никиту казнили по приказу языческого правителя, и за свою стойкость и мученическую смерть он был прославлен Церковью как великомученик. В народной традиции святого Никиту считали защитником от злых сил и покровителем людей, нуждающихся в духовной поддержке.
15 сентября в Украине празднуют День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты ВС Украины. Профессиональный праздник был установлен приказом Главнокомандующего ВСУ в 2022 году. В этот день чествуют военнослужащих РХБО, отвечающих за защиту личного состава и населения от радиационных, химических и биологических угроз. Они осуществляют разведку и мониторинг опасных веществ, проводят специальную обработку техники и территорий, а также обеспечивают аэрозольную маскировку.
Также 15 сентября Международный день демократии. Его начала Генеральная Ассамблея ООН в 2007 году, чтобы напомнить о важности демократических ценностей, правах человека и участии граждан в общественной жизни. Этот день посвящен принципам свободы, равенства, верховенства права, честных выборов и возможности каждого человека влиять на решение государства. Он также обращает внимание на необходимость защищать демократию, свободу слова и права человека.
А еще 15 сентября Всемирный день афро. День открыли в Великобритании 2017 года. Его цель — повышать осведомленность об особенностях афро-волос, поддерживать положительное отношение к естественному облику и противодействовать дискриминации через прическу и текстуру волос.
15 сентября празднуют День рождения Гринпис. Именно в этот день 1971 года из Ванкувера отправилось судно Greenpeace с группой активистов, которые хотели остановить испытание ядерного оружия США на острове Амчитка у Аляски. Хотя экспедиция не достигла места испытаний, ее огласка привлекла внимание всего мира и стала началом международного экологического движения. Впоследствии Greenpeace начал кампании по защите океанов, лесов, животных и против загрязнения окружающей среды.
Также 15 сентября Всемирный день борьбы с лимфомами. Главная цель этого дня повысить осведомленность о лимфомах, их симптомах, важности своевременной диагностики и современных возможностях лечения. Людей призывают более внимательно относиться к своему здоровью и обращаться к врачу в случае появления непонятных и длительных симптомов.
А еще 15 сентября День рождения Google. Именно в этот день 1998 официально была основана компания Google, которую создали Ларри Пейдж и Сергей Брин во время учебы в Стэнфордском университете. Первоначально Google был поисковой системой, но с годами превратился в одну из самых крупных технологических компаний мира. Сегодня его сервисы охватывают поиск, электронную почту, карты, видеохостинг, облачные технологии и многие другие направления.
15 сентября празднуют Международный день точки. Главная идея дня — вдохновлять детей и взрослых быть творческими, верить в свои способности и не бояться начинать что-то новое. Даже маленькая точка на бумаге может стать началом творческой работы.