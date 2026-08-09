Какой праздник 16 августа 2026 года / © ТСН

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16 августа 2026 года — воскресенье. 1634-й день войны в Украине.

Какой праздник 16 августа

16 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Диомида / © pexels.com

16 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Диомида. Во время гонений на христиан по приказу императора Диоклетиана Диомида арестовали. Он отказался отречься от своей веры, за что был приговорен к смертной казни. Церковь чтит его как мученика, который до последнего остался верен Христу.

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16 августа в Украине празднуют Праздник переноса Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа (Ореховый Спас) / © Pixabay

16 августа в Украине празднуют Праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа (Ореховый Спас). Праздник посвящен перенесению в Константинополь 944 года святыни, известной как Нерукотворный образ Спасителя (Манделион). По церковному преданию царь Эдессы Авгар тяжело болел и попросил Иисуса Христа прийти к нему или хотя бы прислать Свой портрет. Художник, которого он отправил, не смог нарисовать Спасителя через необычное сияние Его лица.

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Тогда Христос умылся, приложил к лицу холст, и на нем чудесным образом отразилось Его лицо. Именно поэтому этот образ называют нерукотворным, он появился не благодаря человеческому труду. Авгарь, получив святыню, исцелился, а образ долгое время хранился в Эдессе.

16 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день воздушных змеев / © pexels.com

16 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день воздушных змеев. Точное происхождение Всемирного дня воздушных змеев неизвестно. Его начали энтузиасты воздушных змеев и разные клубы, чтобы популяризировать этот восторг и объединить людей всех возрастов. История самых воздушных змеев насчитывает более двух тысяч лет. Считается, что они возникли в Древнем Китае, где они использовались не только для развлечений, но и в военном деле, для передачи сигналов, измерения расстояний и даже проведения научных опытов.

16 августа День мужской красоты или День ухода за собой для мужчин / © pexels.com

Также 16 августа День мужской красоты или День ухода за собой для мужчин. Он возник как тематическая инициатива брендов мужской косметики, барбершопов и поклонников здорового образа жизни. Впоследствии идею поддержали медиа и сообщества, популяризирующие культуру ухода за собой. В последние годы индустрия мужского ухода активно развивается, предлагая средства для очищения, увлажнения кожи, ухода за бородой и волосами.

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