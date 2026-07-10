Какой праздник 16 июля 2026 года / © ТСН

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16 июля 2026 года — четверг. 1603 день войны в Украине.

Какой праздник 16 июля

16 июля верующие празднуют День памяти святого священномученика Антиногена и десяти учеников его / © pexels.com

16 июля верующие празднуют День памяти святого священномученика Антиногена и десятерых его учеников. Он был епископом города Севастия в Малой Армении. Во время гонений на христиан при императоре Максимиане он открыто исповедовал христианскую веру и отказался приносить жертвы языческим богам. Вместе с ним были арестованы его десять учеников. Несмотря на жестокие истязания, они остались верны Христу и не отреклись от своей веры. За это всех их приговорили к смертной казни. Перед смертью Антиноген молился о своих учениках и просил Бога укрепить всех христиан в вере.

16 июля в Украине празднуют День принятия Декларации о суверенитете / © unsplash.com

16 июля в Украине празднуют День принятия Декларации о суверенитете. 16 июля 1990 года Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. Документ провозгласил верховенство украинских законов на территории республики, право на собственное гражданство, самостоятельную экономическую политику, собственные вооруженные силы, банковскую систему и независимые международные отношения.

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16 июля День бухгалтера и аудитора в Украине / © КМДА

Также 16 июля День бухгалтера и аудитора в Украине. Праздник был начат в 2004 году как День бухгалтера в соответствии с указом Президента Украины. В 2018 году он был официально переименован в День бухгалтера и аудитора, чтобы отметить важную роль не только бухгалтеров, но и аудиторов, которые обеспечивают независимый контроль финансовой отчетности и способствуют прозрачности экономической деятельности.

16 июля Всемирный день змей / © pexels.com

А еще 16 июля Всемирный день змей. Многие боятся змей, однако большинство из них вовсе не представляет опасности для человека. Напротив, змеи являются важной частью экосистем: они контролируют численность грызунов, которые могут наносить ущерб сельскому хозяйству и распространять болезни, а также сами являются пищей для многих птиц и млекопитающих. В мире насчитывается более 3 900 видов змей, но только около 600 являются ядовитыми, и только часть из них представляет серьезную угрозу для человека. Большинство змей избегает встреч с людьми и нападает только на самозащиту.

16 июля празднуют Всемирный день PR-специалиста / © pexels.com

16 июля празднуют Всемирный день PR-специалиста. Это день, посвященный людям, которые работают в сфере связей с общественностью, создают положительный имидж организаций, помогают налаживать коммуникацию между компаниями, государственными учреждениями и обществом. PR-специалисты отвечают за формирование репутации, подготовку информационных кампаний, работу со СМИ, организацию мероприятий, кризисную коммуникацию и донесение важных сообщений аудитории. Их работа совмещает журналистику, маркетинг, психологию и стратегическое мышление.

16 июля Международный день драг-культуры / © pexels.com

Также 16 июля Международный день драг-культуры. Драг-культура имеет многолетнюю историю и происходит из театральных традиций, где мужчины исполняли женские роли на сцене. Впоследствии она стала отдельным видом современного перформанса, объединяющего элементы шоу, моды, юмора, танца и актерского мастерства.

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