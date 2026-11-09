Какой праздник 16 ноября 2026 года / © ТСН

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16 ноября 2026 года — понедельник. 1726-й день войны в Украине.

Какой праздник 16 ноября

16 ноября верующие празднуют День памяти апостола и евангелиста Матея / © unsplash.com

16 ноября верующие празднуют День памяти апостола и евангелиста Матфея. До встречи с Иисусом Матей был мытарем — сборщиком налогов. Однажды Христос призвал его следовать за Собою, и Матей оставил свое предыдущее дело, став Его учеником. После Вознесения Христа апостол проповедовал христианское учение. Ему традиционно приписывают авторство Евангелия от Матфея, в котором рассказывается о земной жизни, проповедях, смерти и воскресении Иисуса.

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16 ноября в Украине празднуют День работников радио, телевидения и связи / © pexels.com

16 ноября в Украине празднуют День работников радио, телевидения и связи. История праздника связана с важным событием в истории украинского радиовещания. 16 ноября 1924 в Харькове вышла в эфир первая радиопрограмма в Украине. Ее начало ознаменовало развитие украинского радиовещания и открыло новые возможности для распространения информации среди населения. Официально профессиональный праздник был введен 11 ноября 1994 года указом президента Украины Леонида Кучмы № 667/94. Дату выбрали в честь первого радиоэфира.

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16 ноября День памяти погибших морских пехотинцев / © КМДА

Также 16 ноября День памяти погибших морских пехотинцев. История даты связана с прежним профессиональным праздником морских пехотинцев. После переноса профессионального праздника на 23 мая эта дата сохранилась как день чествования павших собратьев. Такая традиция сформировалась среди украинских морских пехотинцев.

16 ноября Всемирный День пуговиц / © pexels.com

А еще 16 ноября Всемирный День пуговиц. История праздника связана с американской Национальной ассоциацией коллекционеров пуговиц (National Button Society), основанной в 1938 году. В это время коллекционирование пуговиц начали популяризировать как отдельный восторг. Дату 16 ноября закрепили за Национальным днем пуговиц.

16 ноября празднуют Всемирный день рукоделия / © pexels.com

16 ноября празднуют Всемирный день рукоделия. Цель праздника — популяризировать рукоделие, поддерживать народные ремесла, хранить традиционные техники и передавать мастерство следующим поколениям. Ручное творчество является частью культурного наследия разных народов, ведь через орнаменты, материалы и техники отражаются история, быт и обычаи определенной местности.

16 ноября Международный день фламенко / © pexels.com

Также 16 ноября Международный день фламенко. История праздника связана с важным событием: 16 ноября 2010 года ЮНЕСКО внесла фламенко в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Через год власти Андалусии официально провозгласили эту дату Днем фламенко.

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16 ноября Международный день борьбы с анорексией / © pexels.com

А еще 16 ноября Международный день борьбы с анорексией. Нервная анорексия — серьезное расстройство пищевого поведения, при котором человек намеренно ограничивает потребление пищи из-за сильного страха набрать вес и искаженное восприятие собственного тела. Заболевание может приводить к истощению, нарушениям работы сердца, гормональным изменениям и другим опасным осложнениям.

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