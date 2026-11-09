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Какой 16 ноября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
16 ноября День работников радио, телевидения и связи в Украине. Верующие чтят память День памяти апостола и евангелиста Матфея. До Нового года осталось 50 дней.
16 ноября 2026 года — понедельник. 1726-й день войны в Украине.
Какой праздник 16 ноября
16 ноября верующие празднуют День памяти апостола и евангелиста Матфея. До встречи с Иисусом Матей был мытарем — сборщиком налогов. Однажды Христос призвал его следовать за Собою, и Матей оставил свое предыдущее дело, став Его учеником. После Вознесения Христа апостол проповедовал христианское учение. Ему традиционно приписывают авторство Евангелия от Матфея, в котором рассказывается о земной жизни, проповедях, смерти и воскресении Иисуса.
16 ноября в Украине празднуют День работников радио, телевидения и связи. История праздника связана с важным событием в истории украинского радиовещания. 16 ноября 1924 в Харькове вышла в эфир первая радиопрограмма в Украине. Ее начало ознаменовало развитие украинского радиовещания и открыло новые возможности для распространения информации среди населения. Официально профессиональный праздник был введен 11 ноября 1994 года указом президента Украины Леонида Кучмы № 667/94. Дату выбрали в честь первого радиоэфира.
Также 16 ноября День памяти погибших морских пехотинцев. История даты связана с прежним профессиональным праздником морских пехотинцев. После переноса профессионального праздника на 23 мая эта дата сохранилась как день чествования павших собратьев. Такая традиция сформировалась среди украинских морских пехотинцев.
А еще 16 ноября Всемирный День пуговиц. История праздника связана с американской Национальной ассоциацией коллекционеров пуговиц (National Button Society), основанной в 1938 году. В это время коллекционирование пуговиц начали популяризировать как отдельный восторг. Дату 16 ноября закрепили за Национальным днем пуговиц.
16 ноября празднуют Всемирный день рукоделия. Цель праздника — популяризировать рукоделие, поддерживать народные ремесла, хранить традиционные техники и передавать мастерство следующим поколениям. Ручное творчество является частью культурного наследия разных народов, ведь через орнаменты, материалы и техники отражаются история, быт и обычаи определенной местности.
Также 16 ноября Международный день фламенко. История праздника связана с важным событием: 16 ноября 2010 года ЮНЕСКО внесла фламенко в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Через год власти Андалусии официально провозгласили эту дату Днем фламенко.
А еще 16 ноября Международный день борьбы с анорексией. Нервная анорексия — серьезное расстройство пищевого поведения, при котором человек намеренно ограничивает потребление пищи из-за сильного страха набрать вес и искаженное восприятие собственного тела. Заболевание может приводить к истощению, нарушениям работы сердца, гормональным изменениям и другим опасным осложнениям.