Какой праздник 16 октября 2026 года / © ТСН

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16 октября 2026 года — пятница. 1695-й день войны в Украине.

Какой праздник 16 октября

16 октября верующие празднуют День памяти мученика Лонгина, сотника / © pexels.com

16 октября верующие празднуют День памяти мученика Лонгина, сотника. Христианский святой, которого церковное предание отождествляет с римским воином, присутствовавшим во время распятия Иисуса Христа на Голгофе. По преданию, именно он проколол копьем сторону Спасителя. Увидев события, сопровождавшие смерть Христа, Лонгин уверовал в Него. По церковному преданию, после Воскресения Христова Лонгин оставил военную службу, принял христианство и проповедовал веру. За это его преследовали и в конце концов казнили.

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16 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день здорового питания / © pexels.com

16 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день здорового питания. Основная идея дня — привлечь людей внимательнее относиться к ежедневному рациону: есть больше овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых и других питательных продуктов, ограничивать чрезмерное потребление соли, сахара, насыщенных и трансжиров, а также не забывать о достаточном количестве воды.

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16 октября Всемирный день хлеба / © pexels.com

Также 16 октября Всемирный день хлеба. Праздник начали по инициативе Международного союза пекарей и кондитеров, чтобы напомнить о значении хлеба в жизни людей, многовековых традициях хлебопечения и работе тех, кто выращивает зерно и выпекает хлеб.

16 октября День руководителя или босса / © pexels.com

А еще 16 октября День руководителя или босса. Идея праздника возникла в США в 1958 году. Его инициатором стала Патриция Бейз Гароски, работавшая секретаршей в компании своего отца. Она предложила отдельный день, когда работники могли бы выразить благодарность руководителям за их работу. Датой избрали 16 октября — день рождения ее отца.

16 октября празднуют Всемирный день анестезиолога / © pexels.com

16 октября празднуют Всемирный день анестезиолога. Это профессиональная дата, посвященная врачам-анестезиологам и их чрезвычайно важной работе во время операций, реанимации и интенсивной терапии. Дата выбрана неслучайно: 16 октября 1846 г. в Массачусетской общей больнице в Бостоне состоялась знаменитая публичная демонстрация эфирной анестезии. Стоматолог Уильям Томас Грин Мортон продемонстрировал применение эфира во время хирургической операции. Это событие стало одним из ключевых вех в развитии современной анестезиологии.

16 октября Всемирный день кошек / © pexels.com

Также 16 октября Всемирный день кошек. Эта дата посвящена прежде всего защите бездомных и одичавших кошек, гуманному отношению к ним и ответственному уходу за домашними любимцами. Инициатива связана с американской организацией Alley Cat Allies. Первоначально 16 октября отмечали как National Feral Cat Day, начатый в 2001 году для привлечения внимания к проблемам уличных кошек.

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16 октября Международный день словаря / © pexels.com

А еще 16 октября Международный день словаря. Дата связана с днем рождения Ноа Вебстера — американского лексикографа, писателя и языковеда, родившегося 16 октября 1758 года. Самую большую славу ему принесла работа над американскими словарями английского языка. Его имя и сегодня ассоциируется со словарной традицией США.

16 октября празднуют Всемирный день распространения информации об аллергии / © pexels.com

16 октября празднуют Всемирный день распространения информации об аллергии. Аллергия возникает, когда иммунная система чрезмерно реагирует на определенные вещества аллергены. Ими могут быть пыльца растений, пылевые клещи, шерсть и частицы кожи животных, пищевые продукты, лекарства, плесень или яд насекомых. Проявления аллергии бывают разными: от насморка, чихания, зуда и высыпаний до затрудненного дыхания и опасной для жизни анафилаксии.

16 октября Всемирный день позвоночника / © pexels.com

Также 16 октября Всемирный день позвоночника. Его цель — привлечь внимание к здоровью позвоночника, профилактике боли в спине и шее, а также важности физической активности. Инициатива объединяет медицинских специалистов и организаций во многих странах. Особое внимание в этот день уделяется проблемам, связанным с малоподвижным образом жизни, продолжительным сиденьем, чрезмерными нагрузками и неправильной организацией рабочего места.

16 октября Всемирный день продовольствия / © pexels.com

А еще 16 октября Всемирный день продовольствия. Его цель — привлечь внимание к проблемам голода, недоедания, продовольственной безопасности и необходимости обеспечить людям во всем мире доступ к достаточному количеству безопасной и питательной пищи. Дата связана с созданием Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), основанной 16 октября 1945 года. Сам Всемирный день продовольствия был провозглашен в 1979 году, а впервые его отпраздновали в 1981 году.

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16 октября празднуют Всемирный день реанимации сердца / © pexels.com

16 октября празднуют Всемирный день реанимации сердца. Его главная цель — научить как можно больше людей основам сердечно-легочной реанимации (СЛР) и напомнить, что правильные действия очевидцев могут спасти жизнь человека после внезапной остановки сердца. Инициатива возникла с участием Европейского совета реанимации, а впоследствии приобрела международный масштаб. Лозунг кампании подчеркивает простую идею: каждый может научиться спасать жизнь.

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