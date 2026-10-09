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Какой 16 октября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
16 октября, День руководителя или босса. Верующие чтят память мученика Лонгина, сотника. До Нового года остался 81 день.
16 октября 2026 года — пятница. 1695-й день войны в Украине.
Какой праздник 16 октября
16 октября верующие празднуют День памяти мученика Лонгина, сотника. Христианский святой, которого церковное предание отождествляет с римским воином, присутствовавшим во время распятия Иисуса Христа на Голгофе. По преданию, именно он проколол копьем сторону Спасителя. Увидев события, сопровождавшие смерть Христа, Лонгин уверовал в Него. По церковному преданию, после Воскресения Христова Лонгин оставил военную службу, принял христианство и проповедовал веру. За это его преследовали и в конце концов казнили.
16 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день здорового питания. Основная идея дня — привлечь людей внимательнее относиться к ежедневному рациону: есть больше овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых и других питательных продуктов, ограничивать чрезмерное потребление соли, сахара, насыщенных и трансжиров, а также не забывать о достаточном количестве воды.
Также 16 октября Всемирный день хлеба. Праздник начали по инициативе Международного союза пекарей и кондитеров, чтобы напомнить о значении хлеба в жизни людей, многовековых традициях хлебопечения и работе тех, кто выращивает зерно и выпекает хлеб.
А еще 16 октября День руководителя или босса. Идея праздника возникла в США в 1958 году. Его инициатором стала Патриция Бейз Гароски, работавшая секретаршей в компании своего отца. Она предложила отдельный день, когда работники могли бы выразить благодарность руководителям за их работу. Датой избрали 16 октября — день рождения ее отца.
16 октября празднуют Всемирный день анестезиолога. Это профессиональная дата, посвященная врачам-анестезиологам и их чрезвычайно важной работе во время операций, реанимации и интенсивной терапии. Дата выбрана неслучайно: 16 октября 1846 г. в Массачусетской общей больнице в Бостоне состоялась знаменитая публичная демонстрация эфирной анестезии. Стоматолог Уильям Томас Грин Мортон продемонстрировал применение эфира во время хирургической операции. Это событие стало одним из ключевых вех в развитии современной анестезиологии.
Также 16 октября Всемирный день кошек. Эта дата посвящена прежде всего защите бездомных и одичавших кошек, гуманному отношению к ним и ответственному уходу за домашними любимцами. Инициатива связана с американской организацией Alley Cat Allies. Первоначально 16 октября отмечали как National Feral Cat Day, начатый в 2001 году для привлечения внимания к проблемам уличных кошек.
А еще 16 октября Международный день словаря. Дата связана с днем рождения Ноа Вебстера — американского лексикографа, писателя и языковеда, родившегося 16 октября 1758 года. Самую большую славу ему принесла работа над американскими словарями английского языка. Его имя и сегодня ассоциируется со словарной традицией США.
16 октября празднуют Всемирный день распространения информации об аллергии. Аллергия возникает, когда иммунная система чрезмерно реагирует на определенные вещества аллергены. Ими могут быть пыльца растений, пылевые клещи, шерсть и частицы кожи животных, пищевые продукты, лекарства, плесень или яд насекомых. Проявления аллергии бывают разными: от насморка, чихания, зуда и высыпаний до затрудненного дыхания и опасной для жизни анафилаксии.
Также 16 октября Всемирный день позвоночника. Его цель — привлечь внимание к здоровью позвоночника, профилактике боли в спине и шее, а также важности физической активности. Инициатива объединяет медицинских специалистов и организаций во многих странах. Особое внимание в этот день уделяется проблемам, связанным с малоподвижным образом жизни, продолжительным сиденьем, чрезмерными нагрузками и неправильной организацией рабочего места.
А еще 16 октября Всемирный день продовольствия. Его цель — привлечь внимание к проблемам голода, недоедания, продовольственной безопасности и необходимости обеспечить людям во всем мире доступ к достаточному количеству безопасной и питательной пищи. Дата связана с созданием Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), основанной 16 октября 1945 года. Сам Всемирный день продовольствия был провозглашен в 1979 году, а впервые его отпраздновали в 1981 году.
16 октября празднуют Всемирный день реанимации сердца. Его главная цель — научить как можно больше людей основам сердечно-легочной реанимации (СЛР) и напомнить, что правильные действия очевидцев могут спасти жизнь человека после внезапной остановки сердца. Инициатива возникла с участием Европейского совета реанимации, а впоследствии приобрела международный масштаб. Лозунг кампании подчеркивает простую идею: каждый может научиться спасать жизнь.