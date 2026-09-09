Какой праздник 16 сентября 2026 года / © ТСН

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16 сентября 2026 года — среда. 1665-й день войны в Украине.

Какой праздник 16 сентября

16 сентября верующие празднуют День памяти святой великомученицы Евфимии Всевальной / © pexels.com

16 сентября верующие празднуют День памяти святой великомученицы Евфимии Всевальной. Раннехристианская мученица, жившая в III–IV веках в городе Халкедони. Она происходила из богатой семьи, но посвятила свою жизнь христианской вере. По преданию, во время гонений на христиан Евфимию заставляли отречься от веры, однако она осталась непоколебимой. За это святую подвергли жестоким пыткам и казнили около 304 года.

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16 сентября в Украине и мире празднуют Международный день охраны озонового слоя / © pexels.com

16 сентября в Украине и мире празднуют Международный день охраны озонового слоя. Праздник начал ООН в 1994 году, чтобы привлечь внимание к проблеме разрушения озонового слоя Земли. Озоновый пласт защищает планету от опасного ультрафиолетового излучения Солнца. Его разрушение в значительной степени связывалось с использованием хлорфторуглеродов и других озоноразрушающих веществ.

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16 сентября День HR-менеджера в Украине / © Getty Images

Также 16 сентября День HR-менеджера в Украине. Выпадает на третью среду сентября. HR-менеджеры занимаются подбором и адаптацией сотрудников, обучением, оценкой персонала, мотивацией и развитием корпоративной культуры. Их работа важна не только для работодателей, но и для самих работников, ведь HR часто помогают решать рабочие вопросы и строить эффективную коммуникацию в коллективе.

16 сентября Международный день интервенционной кардиологии / © pexels.com

А еще 16 сентября Международный день интервенционной кардиологии. Его цель — привлечь внимание к современным методам диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, позволяющих помогать пациентам без сложных открытых операций. Интервенционная кардиология включает малотравматические процедуры, которые выполняют через кровеносные сосуды. Одним из известнейших методов является коронарная ангиопластика и установка стента для восстановления кровотока в артериях сердца.

16 сентября празднуют Международный день идентификации / © pexels.com

16 сентября празднуют Международный день идентификации. Дата посвящена важности надежной и безопасной идентификации человека в современном мире. Она обращает внимание на технологии, которые помогают подтверждать личность, защищать персональные данные и обеспечивать доступ к различным услугам.

16 сентября Международный день науки, технологий и инноваций для Юга / © pexels.com

Также 16 сентября Международный день науки, технологий и инноваций для Юга. Главная цель дня — содействовать международному научному сотрудничеству, обмену знаниями и доступу к современным технологиям. Особый акцент делают на том, чтобы инновации помогали преодолевать такие проблемы как бедность, изменение климата, продовольственная и энергетическая безопасность, а также улучшали качество образования и медицины.

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16 сентября Всемирный день барбера / © pexels.com

А еще 16 сентября Всемирный день барбера. Барберы не только создают стильные образы, но и помогают клиентам подобрать стрижку, форму бороды и усы в соответствии с внешностью и личным стилем. Профессия имеет давнюю историю: первые мастера, одновременно занимавшиеся волосами и бритьем, были известны еще в древних цивилизациях.

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