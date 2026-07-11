Какой праздник 17 июля 2026 года / © ТСН

Реклама

17 июля 2026 года — пятница. 1604 день войны в Украине.

Какой праздник 17 июля

17 июля верующие празднуют День памяти святой великомученицы Марины / © pexels.com

17 июля верующие празднуют День памяти святой великомученицы Марины. По церковному преданию, она жила в конце III — начале IV века в городе Антиохия Писидийская. С юных лет Марина приняла христианскую веру и отказалась отречься от Христа, несмотря на жестокие пытки. За свою непоколебимую веру она была казнена, а впоследствии Церковь прославила ее как великомученицу. В народной традиции святую Марину считают покровительницей женщин, матерей, детей, а также защитницей от стихийных бедствий, болезней и несправедливости.

17 июля в Украине празднуют День этнографа / © КМДА

17 июля в Украине празднуют День этнографа. Дата была выбрана в честь дня рождения Николая Миклухо-Маклая. Традиция празднования возникла еще в конце 1970-х годов среди ученых, однако в Украине этот праздник так и не получил официального государственного статуса. В последние годы продолжаются дискуссии по поводу целесообразности сохранения именно этой даты, ведь ее происхождение связано с советской научной традицией.

Реклама

17 июля Всемирный день международного правосудия / © pexels.com

Также 17 июля Всемирный день международного правосудия. Именно 17 июля 1998 был принят Римский устав — международный договор, который стал основой для создания Международный уголовный суд. Суд рассматривает дела о самых тяжких международных преступлениях: геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечности и преступлениях агрессии.

17 июля Всемирный день эмоджи / © pexels.com

А еще 17 июля Всемирный день эмоджи. Праздник основал в 2014 году Джереми Бердж. Дата 17 июля была выбрана не случайно: именно этот день изображен на эмодже календаря, который первоначально отображал дату презентации iCal от Apple. Позже 17 июля стало символической датой для празднования Дня эмоджи.

Новости партнеров