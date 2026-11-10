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Дата публикации
Категория
Разное
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Какой 17 ноября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

17 ноября Международный день студента. Верующие чтят память Григория, епископа Неокесарийского. До Нового года осталось 49 дней.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 17 ноября 2026 года

Какой праздник 17 ноября 2026 года / © ТСН

17 ноября 2026 года — вторник. 1727-й день войны в Украине.

Какой праздник 17 ноября

17 ноября верующие празднуют День памяти Григория, епископа Неокесарийского / © pexels.com

17 ноября верующие празднуют День памяти Григория, епископа Неокесарийского / © pexels.com

17 ноября верующие празднуют День памяти Григория, епископа Неокесарийского. Святой Григорий, также называемый Григорием Чудотворцем, жил в III веке в Малой Азии. Он происходил из языческой семьи, но благодаря учению, в частности известного христианского богослова Оригена, пришел к христианской вере. Впоследствии Григорий стал епископом Неокесарии и посвятил жизнь распространению христианства. По церковным преданиям он имел дар исцеления, молитвы и творил многочисленные чудеса. Когда святой принял епископское служение, в городе было всего 17 христиан, а в конце его жизни почти все население обратилось в христианство.

17 ноября в Украине и мире празднуют Международный день студента / © pexels.com

17 ноября в Украине и мире празднуют Международный день студента / © pexels.com

17 ноября в Украине и мире празднуют Международный день студента. История праздника связана с трагическими событиями 1939 г. в Праге (тогдашняя Чехословакия). После студенческих протестов против нацистской оккупации немецкие власти жестоко подавили выступления: 17 ноября девять студенческих активистов казнили без суда, более 1200 студентов отправили в концлагеря, а чешские университеты закрыли. Впервые Международный день студента был отмечен 17 ноября 1941 года в Лондоне. Впоследствии дата стала символом борьбы молодежи за свободу, справедливость и право на образование. День студента официально установили 16 июня 1999 года указом Президента Украины № 659/99.

17 ноября Всемирный день преждевременно рожденного ребенка / © pexels.com

17 ноября Всемирный день преждевременно рожденного ребенка / © pexels.com

Также 17 ноября Всемирный день преждевременно рожденного ребенка. Цель этого дня — привлечь внимание к проблемам преждевременных родов, необходимости качественной медицинской помощи новорожденным и поддержки их семей. Инициатива началась в 2008 году Европейским фондом помощи новорожденным детям (EFCNI) и родительскими организациями. Впоследствии к ней присоединились представители разных стран, и день приобрел международный масштаб.

17 ноября День действий против рака шейки матки / © pexels.com

17 ноября День действий против рака шейки матки / © pexels.com

А еще 17 ноября День действий против рака шейки матки. Основной причиной развития рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВПЧ). Он передается в большей степени во время половых контактов. В большинстве случаев иммунная система самостоятельно преодолевает инфекцию, однако длительное сохранение отдельных высокоонкогенных типов вируса может привести к предраковым изменениям и развитию злокачественной опухоли. По данным ВОЗ, около 99% случаев рака шейки матки связаны с ВПЧ.

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