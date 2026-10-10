Какой праздник 17 октября 2026 года / © ТСН

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17 октября 2026 года — суббота. 1696-й день войны в Украине.

Какой праздник 17 октября

17 октября верующие празднуют День памяти пророка Осии / © pexels.com

17 октября верующие празднуют День памяти пророка Осии. Особенность истории Осии — его брак с Гомер, женщиной, которая была ему неверной. В Книге Осии этот мучительный брак становится образом отношений между Богом и Израилем: народ отворачивается от Бога и поклоняется другим богам, но Бог не перестает любить его и призывает вернуться. Поэтому главная тема Книги Осии — верная любовь Божия, несмотря на человеческую неверность. Осия говорит и о наказании за грех, и о прощении и восстановлении после искреннего покаяния.

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17 октября в Украине празднуют День работников целлюлозно-бумажной промышленности / © pexels.com

17 октября в Украине празднуют День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Выпадает на третью субботу октября. Праздник был установлен Указом Президента Украины №885/2008 от 1 октября 2008 года в поддержку инициативы работников отрасли. К профессиональному празднику причастны работники целлюлозно-бумажных комбинатов, бумажных и картонных фабрик, предприятий по производству упаковки и других изделий из бумаги и картона, а также инженеры, технологи и другие специалисты отрасли.

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17 октября Всемирный день пения / © pexels.com

Также 17 октября Всемирный день пения. Выпадает на третью субботу октября. Праздник основал в США музыкант Скотт Джонсон (Scott Johnson) 2012 года. Его замысел заключался в том, чтобы люди всех возрастов, происхождения и музыкальных способностей собирались вместе и пели не ради конкурса или профессионального выступления, а ради общения, радости и чувства единства.

17 октября Международный день ремонта / © pexels.com

А еще 17 октября Международный день ремонта. Праздник начали в 2017 году по инициативе международного движения Open Repair Alliance. Его цель — напомнить, что бытовую технику, электронику, одежду, мебель и другие вещи часто можно починить и использовать значительно дольше.

17 октября празднуют Всемирный День донорства и трансплантации органов / © pexels.com

17 октября празднуют Всемирный День донорства и трансплантации органов. Его главная цель — распространять достоверную информацию о донорстве, поощрять людей обсуждать свое отношение к посмертному донорству с близкими и выражать свою волю в соответствии с законодательством своей страны.

17 октября Международный день археологии / © pexels.com

Также 17 октября Международный день археологии. Инициативу положил начало Археологическому институту Америки (Archaeological Institute of America, AIA). Первоначально, в 2011 году, мероприятие называлось Национальный день археологии, а уже в следующем году стало международным.

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17 октября Международный день борьбы с бедностью / © pexels.com

А еще 17 октября Международный день борьбы с бедностью. История этой даты началась 17 октября 1987 г., когда более 100 тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже — в месте, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека. Участники акции почтили людей, страдающих бедностью, голодом и насилием, и заявили, что бедность связана с нарушением основополагающих прав человека.

17 октября празднуют Международный день сыров из сырого молока / © pexels.com

17 октября празднуют Международный день сыров из сырого молока. Выпадает на третью субботу октября. Инициатором дня стала международная организация Oldways Cheese Coalition, занимающаяся популяризацией традиционного сыроделия и сохранением многообразия сыров. В первый раз день провели в 2015 году.

17 октября Всемирный день травм / © pexels.com

Также 17 октября Всемирный день травм. Инициатива возникла в 2011 году в Нью-Дели, Индия, на фоне беспокойства обилием смертей и тяжелых травм в результате дорожно-транспортных происшествий. Впоследствии идея дня распространилась за пределы страны. Под травмой в этом контексте подразумевают прежде всего физические повреждения, полученные в ДТП, во время падений, пожаров, несчастных случаев на работе, занятий спортом, стихийных бедствий, войн и других опасных ситуаций. То есть, этот день не следует путать с инициативами, посвященными психологической травме.

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