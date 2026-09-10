Какой праздник 17 сентября 2026 года / © ТСН

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17 сентября 2026 года — четверг. 1666-й день войны в Украине.

Какой праздник 17 сентября

17 сентября верующие празднуют День памяти святой мученицы Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любови / © pexels.com

17 сентября верующие празднуют День памяти святой мученицы Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любви. Христианские святые, жившие в Риме примерно во II веке. София воспитывала дочерей в христианской вере и назвала их в честь главных добродетелей — Веры, Надежды и Любви. По преданию, девочки не отреклись от своей веры перед правителем Адрианом и потерпели мученическую смерть. Софья пережила их, похоронив дочерей, а через три дня умерла у их могилы.

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17 сентября в Украине празднуют День работников гражданской защиты Украины (День спасателя) / © ТСН.ua

17 сентября в Украине празднуют День работников гражданской защиты Украины (День спасателя). Праздник был введен в 2004 году указом Президента Украины как профессиональный день работников пожарных и аварийно-спасательных служб. 2008 название праздника сменили на День спасителя. Этот день является возможностью поблагодарить спасателей, пожарных, саперов, аварийных служб и других специалистов, которые рискуют собственной жизнью ради спасения других.

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17 сентября Международный день кантри-музыки / © pexels.com

Также 17 сентября Международный день кантри-музыки. Кантри возникла в начале XX века под влиянием народной музыки переселенцев, блюза и других американских музыкальных традиций. Для жанра характерны гитара, банджо, скрипка, простые мелодии и искренние тексты о любви, семье, жизни, труде и повседневных переживаниях.

17 сентября День усыновления в Украине / © Фото из открытых источников

А еще 17 сентября День усыновления в Украине. Праздник был введен указом Президента Украины в 2008 году. Сначала он приходился на 30 сентября, однако в 2023 году дату перенесли на 17 сентября. Этот день призван привлечь внимание к праву каждого ребенка на воспитание в семье, поддержать усыновление и поблагодарить усыновителей, опекунов и всех, кто помогает детям, лишенным родительской опеки, найти любящую семью.

17 сентября празднуют Всемирный день манты (ската) / © pexels.com

17 сентября празднуют Всемирный день манты (ската). Манты поражают своими размерами: размах их «крыльев» у некоторых видов может достигать более 7 метров. Несмотря на грозный вид, они не представляют опасности для человека, ведь питаются преимущественно планктоном и мелкими морскими организмами.

17 сентября Всемирный день безопасности пациентов / © pexels.com

Также 17 сентября Всемирный день безопасности пациентов. Его начали в 2019 году, чтобы привлечь внимание к важности безопасной и качественной медицинской помощи. Главная цель этого дня — уменьшить риски для пациентов во время лечения, предотвращать медицинские ошибки и повышать качество работы системы здравоохранения. Важную роль играют правильная диагностика, безопасное применение лекарства, эффективная коммуникация между медиками и пациентами.

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