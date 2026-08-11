Какой праздник 18 августа 2026 года / © ТСН

Реклама

18 августа 2026 года — вторник. 1636-й день войны в Украине.

Какой праздник 18 августа

18 августа верующие празднуют День памяти святых мучеников Флора и Лавра / © pexels.com

18 августа верующие празднуют День памяти святых мучеников Флора и Лавра. Родные братья, которые жили во II веке и были искусными каменщиками. По преданию они исповедовали христианство и работали над строительством языческого храма. Полученные за работу деньги братья раздали бедным, а по завершении строительства призывали людей отказаться от идолопоклонства и уверовать во Христа. За это Флора и Лавра жестоко пытали, а затем живьем бросили в глубокий колодец, где они приняли мученическую смерть.

Реклама

18 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день исследования рака молочной железы / © pexels.com

18 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день исследования рака молочной железы. Его начали в 2021 году, чтобы привлечь внимание к роли научных исследований в профилактике, ранней диагностике и лечении рака молочной железы. Символически дату выбрали по статистике: 1 из 8 женщин в течение жизни может столкнуться с этим заболеванием. Главная цель этого дня — напомнить, что благодаря научным открытиям появляются новые методы скрининга, более точные способы диагностики, таргетная терапия и современные лекарства, которые значительно повышают шансы на выздоровление. Также день призван поддержать ученых, врачей, пациентов и благотворительные организации, работающие над поиском эффективных методов борьбы с болезнью.

Реклама

18 августа День противозачаточных средств / © pexels.com

Также 18 августа День противозачаточных средств. Цель этого дня — предоставить достоверную информацию о способах предотвращения нежелательной беременности, способствовать снижению количества незапланированных беременностей и распространять знания о репродуктивном здоровье. Особое внимание уделяется молодежи, ведь доступ к проверенной информации помогает принимать осознанные решения о собственном здоровье.

Новости партнеров