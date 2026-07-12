Какой праздник 18 июля 2026 года / © ТСН

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18 июля 2026 года — суббота. 1605-й день войны в Украине.

Какой праздник 18 июля

18 июля верующие празднуют День памяти святого мученика Якинта в Амастриде / © unsplash.com

18 июля верующие празднуют День памяти святого мученика Якинта в Амастриде. По церковному преданию, он родился в благочестивой христианской семье и еще с детства отличался глубокой верой и святостью жизни. Ему приписывают дар чудотворения, а одним из самых известных чудес считается воскресение умершего ребенка по его молитве. В зрелом возрасте Якинт открыто выступил против язычества: увидев, как люди поклоняются дереву как божеству, он срубил его. За это святого жестоко пытали — выбили зубы, волочили по земле и бросили в тюрьму, где он и отошел к Господу, приняв мученическую смерть за веру во Христа.

18 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день слушания / © pexels.com

18 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день слушания. Дату выбрали неслучайно — день рождения канадского композитора и исследователя звуковой среды Реймонда Мюррея Шафера, который считается основателем современной акустической экологии. Именно он призвал людей не только слышать звуки, но осознанно прислушиваться к миру вокруг.

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18 июля Международный день Нельсона Манделы / © pexels.com

Также 18 июля Международный день Нельсона Манделы. Мандела стал символом борьбы против политики апартеида в Южной Африке. По своим убеждениям он провел 27 лет в тюрьме, но после освобождения не призвал к мести. Он избрал путь диалога, примирения и единства страны. В 1994 Мандела стал первым демократически избранным президентом Южно-Африканской Республики и приложил значительные усилия для построения общества без расовой дискриминации.

18 июля День идеальной семьи / © pexels.com

А еще 18 июля День идеальной семьи. Идея этого дня состоит в том, чтобы ценить время, проведенное с родными, укреплять семейные связи и создавать общие воспоминания. Во многих семьях его отмечают просто: устраивают семейные ужины, совместные прогулки, пикники, настольные игры или просмотр любимых фильмов.

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