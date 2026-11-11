Какой праздник 18 ноября 2026 года / © ТСН

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18 ноября 2026 года — среда. 1728-й день войны в Украине.

Какой праздник 18 ноября

18 ноября верующие празднуют День памяти мучеников Платона и Романа / © Pixabay

18 ноября верующие празднуют День памяти мучеников Платона и Романа. Святой Платон жил в III веке в городе Анкира (современная Анкара, Турция). Он открыто исповедовал христианство, отказался отречься от веры и поклоняться языческим богам. За это его подвергли жестоким пыткам и казнили. Святой Роман — раннехристианский мученик, также пострадавший за исповедание христианской веры. Его память в церковной традиции связана со стойкостью, мужеством и верностью Богу.

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18 ноября в Украине празднуют День сержанта Вооруженных Сил / © КМДА

18 ноября в Украине празднуют День сержанта Вооруженных Сил. Праздник был установлен 19 апреля 2019 года указом Президента Украины № 153/2019. Его ввели, чтобы почтить преданность, профессионализм, мужество и героизм сержантов, защищающих независимость и территориальную целостность Украины. Сержант часто является непосредственным наставником солдат и связующим звеном между личным составом и офицерами.

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18 ноября Всемирный день борьбы против хронического обструктивного заболевания легких / © pexels.com

Также 18 ноября Всемирный день борьбы против хронического обструктивного заболевания легких. Выпадает на третью среду ноября. Цель этого дня — привлечь внимание к одному из наиболее распространенных хронических заболеваний дыхательной системы, рассказать о его симптомах, факторах риска, профилактике и возможности лечения. Хроническое обструктивное заболевание легких — это прогрессирующая болезнь, при которой сужаются дыхательные пути и нарушается нормальное движение воздуха в легких. Поэтому человеку становится все труднее дышать.

18 ноября Всемирный день географических информационных систем / © pexels.com

А еще 18 ноября Всемирный день географических информационных систем. Географические информационные системы (ГИС или GIS — Geographic Information Systems) — это компьютерные технологии для сбора, хранения, обработки, анализа и визуализации данных, связанных с определенной территорией. С помощью ГИС можно создавать цифровые карты, сочетать разные виды информации и находить закономерности, которые сложно заметить по обычным таблицам или текстовым данным.

18 ноября Всемирный день предотвращения и исцеления от сексуальной эксплуатации, жестокого обращения и насилия над детьми / © pexels.com

18 ноября Всемирный день предотвращения и исцеления от сексуальной эксплуатации, жестокого обращения и насилия над детьми. Цель этого дня — привлечь внимание общества к проблеме сексуального насилия над детьми, подчеркнуть необходимость защиты их прав, предотвращения преступлений и оказания помощи пострадавшим. Сексуальная эксплуатация, насилие и жестокое обращение с детьми остаются серьезной проблемой во всем мире. Такие преступления могут совершаться дома, в учебных заведениях, во время внешкольных занятий, на улице и в интернете.

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