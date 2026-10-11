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Категория
Разное
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Какой 18 октября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

18 октября Международный день женского счастья. Верующие чтят память апостола и евангелиста Луки. До Нового года осталось 79 дней.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 18 октября 2026 года

Какой праздник 18 октября 2026 года / © ТСН

18 октября 2026 года — воскресенье. 1697 день войны в Украине.

Какой праздник 18 октября

18 октября верующие празднуют День памяти апостола и евангелиста Луки / © pexels.com

18 октября верующие празднуют День памяти апостола и евангелиста Луки / © pexels.com

18 октября верующие празднуют День памяти апостола и евангелиста Луки. По преданию Лука был врачом, образованным человеком и спутником апостола Павла во время его миссионерских путешествий. В своем Евангелии он особо подчеркивал милосердие, прощение и любовь к ближнему. Именно в Евангелии от Луки содержатся такие известные притчи, как о добром самарянине и о блудном сыне.

18 октября в Украине и мире празднуют Международный день женского счастья / © pexels.com

18 октября в Украине и мире празднуют Международный день женского счастья / © pexels.com

18 октября в Украине и мире празднуют Международный день женского счастья. Инициатором праздника считают американку Карин Рокинд (Carin Rockind) — специалист по позитивной психологии и основательницу движения, направленного на поддержание женского благосостояния. Идея дня состоит в том, чтобы напомнить женщинам о важности собственных потребностей, мечтах, заботах о себе и правах чувствовать себя счастливыми.

18 октября День работников пищевой промышленности в Украине / © КМДА

18 октября День работников пищевой промышленности в Украине / © КМДА

Также 18 октября День работников пищевой промышленности в Украине. Праздник был установлен в Украине в 1995 году указом президента. Оно призвано отметить труд специалистов пищевой отрасли, от которых в значительной степени зависит продовольственное обеспечение страны, качество и разнообразие продуктов на наших столах. В этот день приветствуют работников хлебопекарной, кондитерской, молочной, мясной, рыбной, масложировой, сахарной и других отраслей пищевой промышленности — технологов, инженеров, операторов производства, лабораторных работников и многих других специалистов.

18 октября Всемирный день гитары / © pexels.com

18 октября Всемирный день гитары / © pexels.com

А еще 18 октября Всемирный день гитары. Праздник объединяет профессиональных гитаристов, композиторов, преподавателей, мастеров музыкальных инструментов и поклонников гитарной музыки. В этот день вспоминают выдающихся музыкантов, слушают любимые композиции, устраивают концерты, мастер-классы и просто берут в руки гитару.

18 октября празднуют Международный день галстука / © pexels.com

18 октября празднуют Международный день галстука / © pexels.com

18 октября празднуют Международный день галстука. История галстука уходит в XVII век. Во время Тридцатилетней войны хорватские военные носили на шее характерные платки, завязанные особым способом. Эта деталь одежды привлекла внимание французов и стала модной при дворе короля Людовика XIV. Считается, что французское слово cravate происходит от названия хорватов — Croates.

18 октября Всемирный день менопаузы / © pexels.com

18 октября Всемирный день менопаузы / © pexels.com

Также 18 октября Всемирный день менопаузы. Его цель — повышать осведомленность о менопаузе, связанные с ней изменения в организме и доступные способы поддержания здоровья и самочувствия женщин в этот период. Инициатива связана с деятельностью Международного общества менопаузы (International Menopause Society), а информационные кампании к этой дате также поддерживают организации и медицинские специалисты в разных странах.

18 октября Европейский день борьбы с торговлей людьми / © pexels.com

18 октября Европейский день борьбы с торговлей людьми / © pexels.com

А еще 18 октября Европейский день борьбы с торговлей людьми. Его основал Европейский Союз в 2007 году, чтобы привлечь внимание общества к проблеме торговли людьми, усилить ее профилактику и защиту пострадавших. Торговля людьми может иметь разные формы: сексуальная и трудовая эксплуатация, принудительное попрошайничество, вовлечение в преступную деятельность, принудительные браки и другие виды эксплуатации. Жертвами могут стать женщины, мужчины и дети, независимо от возраста и социального положения.

18 октября празднуют Европейский день бумажного пакета / © pexels.com

18 октября празднуют Европейский день бумажного пакета / © pexels.com

18 октября празднуют Европейский день бумажного пакета. Это экологическая инициатива, призванная привлечь внимание к ответственному использованию упаковки и популяризировать бумажные пакеты как многократную и пригодную для переработки альтернативу. Инициатива возникла в Европе с участием производителей бумажных пакетов и организации The Paper Bag. День призван напомнить о необходимости экономно использовать природные ресурсы, повторно пользоваться упаковкой и правильно сортировать отходы.

18 октября Международный день леггинсов / © pexels.com

18 октября Международный день леггинсов / © pexels.com

Также 18 октября Международный день леггинсов. Оно посвящено одному из самых популярных предметов современного повседневного и спортивного гардероба. Праздник появился сравнительно недавно. Он был начат в 2019 году при участии американского бренда Fabletics, чтобы отметить популярность леггинсов и их превращение из спортивной одежды в универсальную часть повседневного образа.

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