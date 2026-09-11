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Какой 18 сентября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
18 сентября Международный день борьбы за равную оплату труда. Верующие чтят память преподобного Евмения, епископа Гортинского, чудотворца. До Нового года осталось 109 дней.
18 сентября 2026 года — пятница. 1667-й день войны в Украине.
Какой праздник 18 сентября
18 сентября верующие празднуют День памяти преподобного Евмения, епископа Гортинского, чудотворца. Он жил на острове Крит и был епископом города Гортина. Он прославился благочестивой жизнью, милосердием к людям и особой любовью к бедным и отверженным. Святой Евмений много трудился для укрепления христианской веры, поддерживал страдающих и, по церковному преданию, получил от Бога дар чудотворения. Известен также своим смирением, постом и молитвой.
18 сентября в Украине и мире празднуют Международный день чтения электронных книг. Эта дата напоминает о том, что книги сегодня можно читать не только на бумаге, но и смартфонах, планшетах, компьютерах и электронных ридерах. Электронные книги удобны тем, что позволяют носить с собой целую библиотеку, быстро находить нужную информацию, изменять размер шрифта и читать практически где угодно.
Также 18 сентября Всемирный день бамбука. Бамбук используют для изготовления мебели, строительных материалов, бумаги, текстиля, посуды и бытовых изделий. Он быстро восстанавливается после срезки, помогает защищать почву от эрозии и может поглощать значительное количество углерода.
А еще 18 сентября Всемирный день корпоративной культуры. Корпоративная культура определяет, как люди взаимодействуют между собой, принимают решения, разрешают конфликты и относятся к своей работе. Сильная культура помогает работникам чувствовать себя частью команды, повышает мотивацию и способствует развитию компании.
18 сентября празднуют День фиолетового бюстгальтера. Фиолетовый цвет в разных информационных кампаниях используется как символ поддержки, заботы и повышения осведомленности о заболеваниях молочных желез. Этот день также может стать возможностью напомнить женщинам о важности регулярных профилактических осмотров и внимательном отношении к изменениям в собственном организме.
Также 18 сентября День мониторинга качества питьевых ресурсов. Мониторинг позволяет своевременно выявлять в воде бактерии, химические загрязнители, тяжелые металлы и другие опасные вещества. Особое значение такие мероприятия имеют для общин, где качество воды может зависеть от состояния рек, подземных источников, водохранилищ и систем водоснабжения.
А еще 18 сентября Международный день борьбы за равную оплату труда. Его цель — привлечь внимание к проблеме неравенства в оплате труда и поддержать принцип, по которому люди должны получать одинаковое вознаграждение за труд равной ценности, независимо от пола. Этот день напоминает о необходимости обеспечивать справедливые условия трудоустройства, прозрачные системы оплаты, равные возможности для карьерного развития и недопущение дискриминации на работе.