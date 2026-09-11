Какой праздник 18 сентября 2026 года / © ТСН

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18 сентября 2026 года — пятница. 1667-й день войны в Украине.

Какой праздник 18 сентября

18 сентября верующие празднуют День памяти преподобного Евмения, епископа Гортинского, чудотворца / © pexels.com

18 сентября верующие празднуют День памяти преподобного Евмения, епископа Гортинского, чудотворца. Он жил на острове Крит и был епископом города Гортина. Он прославился благочестивой жизнью, милосердием к людям и особой любовью к бедным и отверженным. Святой Евмений много трудился для укрепления христианской веры, поддерживал страдающих и, по церковному преданию, получил от Бога дар чудотворения. Известен также своим смирением, постом и молитвой.

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18 сентября в Украине и мире празднуют Международный день чтения электронных книг / © pexels.com

18 сентября в Украине и мире празднуют Международный день чтения электронных книг. Эта дата напоминает о том, что книги сегодня можно читать не только на бумаге, но и смартфонах, планшетах, компьютерах и электронных ридерах. Электронные книги удобны тем, что позволяют носить с собой целую библиотеку, быстро находить нужную информацию, изменять размер шрифта и читать практически где угодно.

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18 сентября Всемирный день бамбука / © pexels.com

Также 18 сентября Всемирный день бамбука. Бамбук используют для изготовления мебели, строительных материалов, бумаги, текстиля, посуды и бытовых изделий. Он быстро восстанавливается после срезки, помогает защищать почву от эрозии и может поглощать значительное количество углерода.

18 сентября Всемирный день корпоративной культуры / © pexels.com

А еще 18 сентября Всемирный день корпоративной культуры. Корпоративная культура определяет, как люди взаимодействуют между собой, принимают решения, разрешают конфликты и относятся к своей работе. Сильная культура помогает работникам чувствовать себя частью команды, повышает мотивацию и способствует развитию компании.

18 сентября празднуют День фиолетового бюстгальтера / © pexels.com

18 сентября празднуют День фиолетового бюстгальтера. Фиолетовый цвет в разных информационных кампаниях используется как символ поддержки, заботы и повышения осведомленности о заболеваниях молочных желез. Этот день также может стать возможностью напомнить женщинам о важности регулярных профилактических осмотров и внимательном отношении к изменениям в собственном организме.

18 сентября День мониторинга качества питьевых ресурсов / © pexels.com

Также 18 сентября День мониторинга качества питьевых ресурсов. Мониторинг позволяет своевременно выявлять в воде бактерии, химические загрязнители, тяжелые металлы и другие опасные вещества. Особое значение такие мероприятия имеют для общин, где качество воды может зависеть от состояния рек, подземных источников, водохранилищ и систем водоснабжения.

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18 сентября Международный день борьбы за равную оплату труда / © pexels.com

А еще 18 сентября Международный день борьбы за равную оплату труда. Его цель — привлечь внимание к проблеме неравенства в оплате труда и поддержать принцип, по которому люди должны получать одинаковое вознаграждение за труд равной ценности, независимо от пола. Этот день напоминает о необходимости обеспечивать справедливые условия трудоустройства, прозрачные системы оплаты, равные возможности для карьерного развития и недопущение дискриминации на работе.

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