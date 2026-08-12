Какой праздник 19 августа 2026 года / © ТСН

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19 августа 2026 года — среда. 1637 день войны в Украине.

Какой праздник 19 августа

19 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Андрея Стратопедарха и тех, кто с ним / © pexels.com

19 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Андрея Стратопедарха и тех, кто с ним. Андрей был военачальником (стратопедархом) римского войска. Перед важной битвой он вместе со своими воинами обратился с молитвой к Иисусу Христу, после чего одержал победу над гораздо более сильным врагом. Осознав силу христианской веры, Андрей и около 2593 воинов приняли крещение. Когда об этом узнала власть, Андрея и его воинов пытались заставить отречься от Христа. Они отказались принести жертвы языческим богам, за что были подвергнуты жестоким пыткам и впоследствии казнены. Церковь чтит их как пример мужества, верности Богу и несокрушимости перед испытаниями.

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19 августа в Украине и мире празднуют Международный день орангутанга / © pexels.com

19 августа в Украине и мире празднуют Международный день орангутанга. Орангутаны живут только на островах Борнео и Суматра, а также небольшая популяция — на острове, где обитает самый редкий вид, орангутан тапанульский. Они являются одними из самых близких родственников человека, ведь имеют около 97% общей ДНК с людьми. Эти приматы отличаются высоким интеллектом: они умеют пользоваться простыми орудиями, строят гнезда на деревьях и учат своих детенышей необходимым навыкам для выживания.

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19 августа День пчеловода в Украине / © pexels.com

Также 19 августа День пасечника в Украине. Это профессиональный праздник людей, которые занимаются пчеловодством, ухаживают за пчелиными семьями и сохраняют давние традиции украинского медоварения и пчеловодства. Праздник был установлен Указом Президента Украины № 815/97 от 15 августа 1997 в поддержку инициативы Министерства агропромышленного комплекса Украины и Союза пчеловодов Украины.

19 августа Всемирный день фотографии / © pexels.com

А еще 19 августа Всемирный день фотографии. Дата избрана в честь события 19 августа 1839 года, когда правительство Франции официально представило миру изобретение дагеротипии — одного из первых практических способов получения фотографических изображений, созданного Луи Дагером и Жозефом Нисефором Ньепсом.

19 августа празднуют Международный день банта / © pexels.com

19 августа празднуют Международный день банта. Это неофициальный праздник, посвященный одному из самых распространенных декоративных символов — банту, который ассоциируется с красотой, праздником, подарками и творчеством. Бант имеет давнюю историю. Его использовали еще в прошлом как элемент одежды, украшение причесок, украшение подарков и предметов обихода. Со временем он стал символом торжества, заботы и внимания — именно поэтому банты часто украшают подарочные коробки, открытки, праздничный декор и детские вещи.

19 августа День почтовой марки / © pexels.com

Также 19 августа День почтовой марки. Почтовая марка впервые появилась 6 мая 1840 года в Великобритании. Первой в мире стала «Пенни Блэк» (Penny Black) с изображением королевы Виктории. Она изменила систему почтовых отправлений, ведь с тех пор оплату за пересылку писем начали осуществлять заранее.

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19 августа Всемирный день гуманитарной помощи / © pexels.com

А еще 19 августа Всемирный день гуманитарной помощи. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2008 году в знак памяти о погибших гуманитарных работниках, в частности, после нападения на представительство ООН в Багдаде 19 августа 2003 года, в результате которого погибли сотрудники организации.

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