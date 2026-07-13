Какой праздник 19 июля 2026 года / © ТСН

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19 июля 2026 года — воскресенье. 1606-й день войны в Украине.

Какой праздник 19 июля

19 июля верующие празднуют День памяти преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого / © unsplash.com

19 июля верующие празднуют День памяти преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого. Она родилась в начале IV века в Каппадокии, в глубоко христианской семье, из которой вышло несколько святых. После смерти своего жениха Макрина решила не выходить замуж, посвятив жизнь Богу. Вместе с матерью она основала женское монашеское сообщество, где сестры жили в молитве, труде и взаимной любви. Своим примером мудрости, смирения и глубокой веры она оказала значительное влияние на духовное становление братьев, особенно святого Василия Великого.

19 июля в Украине празднуют День металлурга / © Getty Images

19 июля в Украине празднуют День металлурга. История праздника берет начало в 1993 году, когда Указом Президента Украины был установлен День металлурга. В 2006 году его переименовали, чтобы подчеркнуть вклад не только металлургов, но и работников горнодобывающей промышленности. Труд металлургов чрезвычайно важен для экономики страны. Именно они производят сталь, чугун и другие металлы без которых невозможно представить строительство, машиностроение, транспорт, энергетику и оборонную промышленность. Профессия требует высокого мастерства, ответственности и выносливости, ведь работа часто проходит в сложных условиях и при высоких температурах.

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19 июля День тренера в Украине / © unsplash.com

Также 19 июля День тренера в Украине. Праздник был официально установлен Указом Президента Украины 2021 в поддержку работников сферы физической культуры и спорта. Дата выбрана не случайно. Именно 19 июля 1996 сборная Украины впервые выступила на Олимпийских играх как независимое государство. Этот день символизирует начало новой страницы в истории украинского спорта и чествования людей, стоящих за успехами спортсменов.

19 июля Международный день ретейнеров / © pexels.com

А еще 19 июля Международный день ретейнеров. Это просветительская инициатива, призванная напомнить людям о важности ношения ортодонтических ретейнеров после завершения лечения брекетами или элайнерами. Праздник был начат 2021 компанией Vivera (бренд Align Technology, производителя Invisalign) в сотрудничестве с National Day Calendar.

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