Какой праздник 19 ноября 2026 года / © ТСН

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19 ноября 2026 года — четверг. 1729-й день войны в Украине.

Какой праздник 19 ноября

19 ноября верующие празднуют День памяти пророка Авдия / © pexels.com

19 ноября верующие празднуют День памяти пророка Авдия. Один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Он является автором кратчайшей книги Библии, состоящей только из 21 стиха. Авдий предсказывал о наказании народа Едома за жестокость к израильтянам, измену и гордыню. Он предрекал падение Едома и восстановление справедливости для народа Израиля.

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19 ноября в Украине и мире празднуют Международный день мужчин / © pexels.com

19 ноября в Украине и мире празднуют Международный день мужчин. Праздник был начат в 1999 году в Тринидаде и Тобаго по инициативе доктора Джерома Тилуксингха, преподавателя истории Университета Вест-Индии. Цель этого дня — привлечь внимание к здоровью мужчин, их психологическому благополучию, социальным проблемам и важности положительных мужских примеров для общества. Также праздник напоминает о роли мужчин в воспитании детей, поддержке семьи и развитии общества.

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19 ноября Всемирный день книги рекордов Гиннеса / © pexels.com

Также 19 ноября Всемирный день книги рекордов Гиннеса. Праздник впервые был проведен в 2004 году, чтобы отметить успех книги рекордов Гиннеса, которая стала самым популярным в мире изданием, защищенным авторским правом. История книги началась в 1955 году. Ее появление связано с идеей сэра Гью Бивера, руководителя пивоваренной компании Guinness. После спора о том, какая птица самая быстрая в Европе, он предложил создать справочник, который помогал бы находить ответы на подобные вопросы. Первую книгу подготовили братья Норрис и Росс Мак-Виртеры.

19 ноября Международный день женщин-предпринимателей / © pexels.com

А еще 19 ноября – Международный день женщин-предпринимателей. Праздник посвящен женщинам, которые развивают собственное дело, создают компании, управляют бизнесом и вносят вклад в экономику своих стран. Инициатором создания праздника стала американская предпринимательница и общественный деятель Венди Даймонд. Впервые Международный день женщин-предпринимателей был отмечен 19 ноября 2014 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

19 ноября празднуют Международный день философии / © pexels.com

19 ноября празднуют Международный день философии. Выпадает на третий четверг ноября. Впервые этот день был отмечен в 2002 году, а в 2005 году ЮНЕСКО официально провозгласила его ежегодным международным событием. Главная цель праздника — напомнить о значении философии для развития человеческого мышления, культуры, образования и общества.

19 ноября Международный день отказа от курения / © pexels.com

Также 19 ноября Международный день отказа от курения. Выпадает на третий четверг ноября. История этого дня ведет начало в 1970-х годах в США. 1974 американский журналист Линн Смит призвал читателей своей газеты на один день отказаться от сигарет. К инициативе присоединились около 150 тысяч человек. Впоследствии акция приобрела популярность, а третий четверг ноября закрепился как день отказа от курения.

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19 ноября Международный день памяти журналистов / © pexels.com

А еще 19 ноября Международный день памяти журналистов. Эта дата посвящена журналистам и работникам медиа, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей, освещая важные общественные события, военные конфликты и расследуя преступления. Главная цель дня — почтить память погибших медийщиков, привлечь внимание к опасностям журналистской профессии и напомнить о необходимости защиты свободы слова.

19 ноября празднуют Всемирный день муравьедов / © pexels.com

19 ноября празднуют Всемирный день муравьедов. Праздник посвящен муравьедам — необычным млекопитающим, которые питаются преимущественно муравьями и термитами. Его главная цель — привлечь внимание к сохранению этих животных, защите их природной среды и угрозам, возникающим через деятельность человека.

19 ноября Всемирный день туалета / © pexels.com

Также 19 ноября Всемирный день туалета. Его ввели, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме отсутствия доступа к безопасным туалетам, чистой воде и надлежащим санитарным условиям. Инициатором праздника стала Всемирная туалетная организация, которая начала его в 2001 году. 2013 Организация Объединенных Наций официально признала эту дату международным днем.

19 ноября День предотвращения насилия над детьми / © pexels.com

А еще 19 ноября День предотвращения насилия над детьми. Его цель — привлечь внимание к проблеме насилия над детьми, защитить права несовершеннолетних и напомнить о необходимости помощи пострадавшим. Данную дату официально установила Генеральная Ассамблея ООН 7 ноября 2022 года. Соответствующую резолюцию приняли, чтобы усилить международные усилия по противодействию сексуальной эксплуатации, насилию и жестокому обращению с детьми.

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19 ноября Международный день цельного зерна / © pexels.com

19 ноября Международный день цельного зерна. Праздник посвящен популяризации цельнозерновых продуктов, их пользы для здоровья и важности сбалансированного питания. Цельное зерно отличается от рафинированного тем, что хранит все три части семян: оболочку, зародыш и эндосперм. Благодаря этому оно содержит большее количество пищевых волокон, витаминов группы B, минералов и других полезных веществ.

19 ноября День социального предпринимательства / © pexels.com

Также 19 ноября День социального предпринимательства. Выпадает на третий четверг ноября. Инициатором проведения Social Enterprise Day стала британская организация Social Enterprise UK. С 2017 года благодаря сотрудничеству с международными партнерами событие приобрело международный масштаб. В нее приобщаются социальные предприятия, общественные организации и активисты из разных стран мира.

19 ноября Всемирный день гражданина / © pexels.com

А еще 19 ноября Всемирный день гражданина. Праздник посвящен идее глобального гражданства, ответственности людей друг перед другом и осознанию того, что все жители планеты являются частью единого мирового сообщества. История этой даты связана с американцем Гарри Дэвисом — бывшим военным летчиком, после Второй мировой войны выступавшим за создание мирового гражданства и объединение людей ради мира.

19 ноября празднуют День работников гидрометеорологической службы в Украине / © pexels.com

19 ноября празднуют День работников гидрометеорологической службы в Украине. Этот профессиональный праздник синоптиков, метеорологов, гидрологов и других специалистов, наблюдающих за погодой, исследуют природные явления и обеспечивают население важной информацией о состоянии окружающей среды.

19 ноября День работника стекольной промышленности или стеклопроизводителя в Украине / © pexels.com

Также 19 ноября День работника стекольной промышленности или стеклопроизводителя в Украине. Это профессиональный праздник людей, работающих в сфере производства, отделки и художественного оформления стекла. Праздник был установлен 9 декабря 2003 года Указом Президента Украины № 1417/2003. Решение приняли с учетом весомого вклада украинских стеклопроизводителей в развитие экономики страны и сохранение многовековых традиций стекольной промышленности.

19 ноября Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы / © pexels.com

А еще 19 ноября Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы. Выпадает на третий четверг ноября. Дата посвящена повышению осведомленности о раке поджелудочной железы, профилактике заболевания, ранней диагностике и поддержке людей, которые столкнулись с этим диагнозом.

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