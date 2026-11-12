- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 7
- Время на прочтение
- 5 мин
Какой 19 ноября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
19 ноября, Международный день мужчин. Верующие чтят память пророка Авдия. До Нового года осталось 47 дней.
19 ноября 2026 года — четверг. 1729-й день войны в Украине.
Какой праздник 19 ноября
19 ноября верующие празднуют День памяти пророка Авдия. Один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Он является автором кратчайшей книги Библии, состоящей только из 21 стиха. Авдий предсказывал о наказании народа Едома за жестокость к израильтянам, измену и гордыню. Он предрекал падение Едома и восстановление справедливости для народа Израиля.
19 ноября в Украине и мире празднуют Международный день мужчин. Праздник был начат в 1999 году в Тринидаде и Тобаго по инициативе доктора Джерома Тилуксингха, преподавателя истории Университета Вест-Индии. Цель этого дня — привлечь внимание к здоровью мужчин, их психологическому благополучию, социальным проблемам и важности положительных мужских примеров для общества. Также праздник напоминает о роли мужчин в воспитании детей, поддержке семьи и развитии общества.
Также 19 ноября Всемирный день книги рекордов Гиннеса. Праздник впервые был проведен в 2004 году, чтобы отметить успех книги рекордов Гиннеса, которая стала самым популярным в мире изданием, защищенным авторским правом. История книги началась в 1955 году. Ее появление связано с идеей сэра Гью Бивера, руководителя пивоваренной компании Guinness. После спора о том, какая птица самая быстрая в Европе, он предложил создать справочник, который помогал бы находить ответы на подобные вопросы. Первую книгу подготовили братья Норрис и Росс Мак-Виртеры.
А еще 19 ноября – Международный день женщин-предпринимателей. Праздник посвящен женщинам, которые развивают собственное дело, создают компании, управляют бизнесом и вносят вклад в экономику своих стран. Инициатором создания праздника стала американская предпринимательница и общественный деятель Венди Даймонд. Впервые Международный день женщин-предпринимателей был отмечен 19 ноября 2014 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
19 ноября празднуют Международный день философии. Выпадает на третий четверг ноября. Впервые этот день был отмечен в 2002 году, а в 2005 году ЮНЕСКО официально провозгласила его ежегодным международным событием. Главная цель праздника — напомнить о значении философии для развития человеческого мышления, культуры, образования и общества.
Также 19 ноября Международный день отказа от курения. Выпадает на третий четверг ноября. История этого дня ведет начало в 1970-х годах в США. 1974 американский журналист Линн Смит призвал читателей своей газеты на один день отказаться от сигарет. К инициативе присоединились около 150 тысяч человек. Впоследствии акция приобрела популярность, а третий четверг ноября закрепился как день отказа от курения.
А еще 19 ноября Международный день памяти журналистов. Эта дата посвящена журналистам и работникам медиа, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей, освещая важные общественные события, военные конфликты и расследуя преступления. Главная цель дня — почтить память погибших медийщиков, привлечь внимание к опасностям журналистской профессии и напомнить о необходимости защиты свободы слова.
19 ноября празднуют Всемирный день муравьедов. Праздник посвящен муравьедам — необычным млекопитающим, которые питаются преимущественно муравьями и термитами. Его главная цель — привлечь внимание к сохранению этих животных, защите их природной среды и угрозам, возникающим через деятельность человека.
Также 19 ноября Всемирный день туалета. Его ввели, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме отсутствия доступа к безопасным туалетам, чистой воде и надлежащим санитарным условиям. Инициатором праздника стала Всемирная туалетная организация, которая начала его в 2001 году. 2013 Организация Объединенных Наций официально признала эту дату международным днем.
А еще 19 ноября День предотвращения насилия над детьми. Его цель — привлечь внимание к проблеме насилия над детьми, защитить права несовершеннолетних и напомнить о необходимости помощи пострадавшим. Данную дату официально установила Генеральная Ассамблея ООН 7 ноября 2022 года. Соответствующую резолюцию приняли, чтобы усилить международные усилия по противодействию сексуальной эксплуатации, насилию и жестокому обращению с детьми.
19 ноября Международный день цельного зерна. Праздник посвящен популяризации цельнозерновых продуктов, их пользы для здоровья и важности сбалансированного питания. Цельное зерно отличается от рафинированного тем, что хранит все три части семян: оболочку, зародыш и эндосперм. Благодаря этому оно содержит большее количество пищевых волокон, витаминов группы B, минералов и других полезных веществ.
Также 19 ноября День социального предпринимательства. Выпадает на третий четверг ноября. Инициатором проведения Social Enterprise Day стала британская организация Social Enterprise UK. С 2017 года благодаря сотрудничеству с международными партнерами событие приобрело международный масштаб. В нее приобщаются социальные предприятия, общественные организации и активисты из разных стран мира.
А еще 19 ноября Всемирный день гражданина. Праздник посвящен идее глобального гражданства, ответственности людей друг перед другом и осознанию того, что все жители планеты являются частью единого мирового сообщества. История этой даты связана с американцем Гарри Дэвисом — бывшим военным летчиком, после Второй мировой войны выступавшим за создание мирового гражданства и объединение людей ради мира.
19 ноября празднуют День работников гидрометеорологической службы в Украине. Этот профессиональный праздник синоптиков, метеорологов, гидрологов и других специалистов, наблюдающих за погодой, исследуют природные явления и обеспечивают население важной информацией о состоянии окружающей среды.
Также 19 ноября День работника стекольной промышленности или стеклопроизводителя в Украине. Это профессиональный праздник людей, работающих в сфере производства, отделки и художественного оформления стекла. Праздник был установлен 9 декабря 2003 года Указом Президента Украины № 1417/2003. Решение приняли с учетом весомого вклада украинских стеклопроизводителей в развитие экономики страны и сохранение многовековых традиций стекольной промышленности.
А еще 19 ноября Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы. Выпадает на третий четверг ноября. Дата посвящена повышению осведомленности о раке поджелудочной железы, профилактике заболевания, ранней диагностике и поддержке людей, которые столкнулись с этим диагнозом.