Какой праздник 19 октября 2026 года / © ТСН

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19 октября 2026 года — понедельник. 1698-й день войны в Украине.

Какой праздник 19 октября

19 октября верующие празднуют День памяти священномученика Теодора Ромжи / © pexels.com

19 октября верующие празднуют День памяти священномученика Теодора Ромжи. Он родился 14 апреля 1911 года в селе Большой Бычков в Закарпатье. Учился в Риме, был рукоположен в священники, а в 1944 году, в возрасте всего 33 лет, стал епископом. После установления советской власти в Закарпатье владыка Теодор отказался отречься от единства с Римом и перейти к Русской православной церкви. Несмотря на давление и преследование, он продолжал служить и поддерживать греко-католических священников и верующих.

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19 октября в Украине празднуют Всеукраинский день ответственности человека / © unsplash.com

19 октября в Украине празднуют Всеукраинский день ответственности человека. Дата связана с украинским общественным деятелем и экономистом Богданом Гаврилишиным — автором «Декларации ответственности человека». Именно 19 октября — день его рождения. В своей Декларации Гаврилишин отмечал, что изменения в обществе начинаются не только с государственных институций, но и с ответственности каждого человека. Речь идет о честности с собой, заботе о здоровье, уважении к другим, ответственном отношении к семье, общине, окружающей среде и своей стране.

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19 октября Всемирный день борьбы с раком молочной железы / © pexels.com

Также 19 октября Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Рак молочной железы относится к наиболее распространенным онкологическим заболеваниям в мире. Он обычно возникает у женщин, однако в редких случаях может развиваться и у мужчин. Одним из главных факторов, влияющих на успешность лечения является выявление болезни на ранней стадии.

19 октября Международная неделя профилактики отравлений свинцом / © pexels.com

А еще 19 октября Международная неделя профилактики отравлений свинцом. Главная цель недели — повысить осведомленность об опасности влияния свинца и привлечь страны к мерам, которые помогают предотвращать отравления. Особенно опасен свинец для детей, поскольку даже относительно небольшое влияние может отрицательно сказываться на развитии нервной системы, обучении и поведении. Опасность существует для беременных женщин.

19 октября Всемирный день борьбы с болью / © pexels.com

19 октября Всемирный день борьбы с болью. Инициатива связана с деятельностью Международной ассоциации по изучению боли (IASP) и Европейской федерации боли. Первый глобальный день, посвященный борьбе с болью, был проведен в 2004 году. Особое внимание уделяется хронической боли, которая может длиться месяцами или годами и существенно влиять на сон, работоспособность, подвижность и психологическое состояние человека. Он может сопровождать заболевания суставов и позвоночника, мигрень, онкологические и неврологические заболевания, а иногда сохраняться даже после устранения первоначальной причины.

19 октября Всемирный день костей и суставов / © pexels.com

Также 19 октября Всемирный день костей и суставов. Цель таких мероприятий — напомнить о распространенности заболеваний костей, суставов и мышц, которые могут вызвать боль, ограничение подвижности и потерю трудоспособности. К ним относятся остеопороз, артрит, остеоартроз, заболевания позвоночника и травмы.

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19 октября Всемирный день гуманитарных действий / © pexels.com

А еще 19 октября Всемирный день гуманитарных действий. Главная цель этого дня — напомнить о значении гуманитарной помощи и поддержать тех, кто работает или волонтерит в сложных и опасных условиях. Это медики, спасатели, волонтеры, работники благотворительных и гуманитарных организаций и обычные люди, помогающие пострадавшим. Основой гуманитарной деятельности есть принципы человечности, нейтральности, беспристрастности и независимости. Помощь должна предоставляться людям в соответствии с их потребностями независимо от происхождения, убеждений, социального положения или других признаков.

19 октября День осведомленности о ЛГБТ-центрах / © pexels.com

19 октября День осведомленности о ЛГБТ-центрах. Инициатива возникла в США и связана с деятельностью организации CenterLink, объединяющей общественные ЛГБТК+ центры. Такие центры могут оказывать психологическую и социальную поддержку, юридические консультации, информацию о здоровье, проводить образовательные мероприятия и создавать пространство для общения.

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