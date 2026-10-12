ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
14
Время на прочтение
3 мин

Какой 19 октября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

19 октября Всеукраинский день ответственности человека. Верующие чтят память священномученика Теодора Ромжи. До Нового года осталось 78 дней.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Какой праздник 19 октября 2026 года

Какой праздник 19 октября 2026 года / © ТСН

19 октября 2026 года — понедельник. 1698-й день войны в Украине.

Какой праздник 19 октября

19 октября верующие празднуют День памяти священномученика Теодора Ромжи / © pexels.com

19 октября верующие празднуют День памяти священномученика Теодора Ромжи / © pexels.com

19 октября верующие празднуют День памяти священномученика Теодора Ромжи. Он родился 14 апреля 1911 года в селе Большой Бычков в Закарпатье. Учился в Риме, был рукоположен в священники, а в 1944 году, в возрасте всего 33 лет, стал епископом. После установления советской власти в Закарпатье владыка Теодор отказался отречься от единства с Римом и перейти к Русской православной церкви. Несмотря на давление и преследование, он продолжал служить и поддерживать греко-католических священников и верующих.

19 октября в Украине празднуют Всеукраинский день ответственности человека / © unsplash.com

19 октября в Украине празднуют Всеукраинский день ответственности человека / © unsplash.com

19 октября в Украине празднуют Всеукраинский день ответственности человека. Дата связана с украинским общественным деятелем и экономистом Богданом Гаврилишиным — автором «Декларации ответственности человека». Именно 19 октября — день его рождения. В своей Декларации Гаврилишин отмечал, что изменения в обществе начинаются не только с государственных институций, но и с ответственности каждого человека. Речь идет о честности с собой, заботе о здоровье, уважении к другим, ответственном отношении к семье, общине, окружающей среде и своей стране.

19 октября Всемирный день борьбы с раком молочной железы / © pexels.com

19 октября Всемирный день борьбы с раком молочной железы / © pexels.com

Также 19 октября Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Рак молочной железы относится к наиболее распространенным онкологическим заболеваниям в мире. Он обычно возникает у женщин, однако в редких случаях может развиваться и у мужчин. Одним из главных факторов, влияющих на успешность лечения является выявление болезни на ранней стадии.

19 октября Международная неделя профилактики отравлений свинцом / © pexels.com

19 октября Международная неделя профилактики отравлений свинцом / © pexels.com

А еще 19 октября Международная неделя профилактики отравлений свинцом. Главная цель недели — повысить осведомленность об опасности влияния свинца и привлечь страны к мерам, которые помогают предотвращать отравления. Особенно опасен свинец для детей, поскольку даже относительно небольшое влияние может отрицательно сказываться на развитии нервной системы, обучении и поведении. Опасность существует для беременных женщин.

19 октября Всемирный день борьбы с болью / © pexels.com

19 октября Всемирный день борьбы с болью / © pexels.com

19 октября Всемирный день борьбы с болью. Инициатива связана с деятельностью Международной ассоциации по изучению боли (IASP) и Европейской федерации боли. Первый глобальный день, посвященный борьбе с болью, был проведен в 2004 году. Особое внимание уделяется хронической боли, которая может длиться месяцами или годами и существенно влиять на сон, работоспособность, подвижность и психологическое состояние человека. Он может сопровождать заболевания суставов и позвоночника, мигрень, онкологические и неврологические заболевания, а иногда сохраняться даже после устранения первоначальной причины.

19 октября Всемирный день костей и суставов / © pexels.com

19 октября Всемирный день костей и суставов / © pexels.com

Также 19 октября Всемирный день костей и суставов. Цель таких мероприятий — напомнить о распространенности заболеваний костей, суставов и мышц, которые могут вызвать боль, ограничение подвижности и потерю трудоспособности. К ним относятся остеопороз, артрит, остеоартроз, заболевания позвоночника и травмы.

19 октября Всемирный день гуманитарных действий / © pexels.com

19 октября Всемирный день гуманитарных действий / © pexels.com

А еще 19 октября Всемирный день гуманитарных действий. Главная цель этого дня — напомнить о значении гуманитарной помощи и поддержать тех, кто работает или волонтерит в сложных и опасных условиях. Это медики, спасатели, волонтеры, работники благотворительных и гуманитарных организаций и обычные люди, помогающие пострадавшим. Основой гуманитарной деятельности есть принципы человечности, нейтральности, беспристрастности и независимости. Помощь должна предоставляться людям в соответствии с их потребностями независимо от происхождения, убеждений, социального положения или других признаков.

19 октября День осведомленности о ЛГБТ-центрах / © pexels.com

19 октября День осведомленности о ЛГБТ-центрах / © pexels.com

19 октября День осведомленности о ЛГБТ-центрах. Инициатива возникла в США и связана с деятельностью организации CenterLink, объединяющей общественные ЛГБТК+ центры. Такие центры могут оказывать психологическую и социальную поддержку, юридические консультации, информацию о здоровье, проводить образовательные мероприятия и создавать пространство для общения.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie