Какой праздник 2 августа 2026 года / © ТСН

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2 августа 2026 года — воскресенье. 1620-й день войны в Украине.

Какой праздник 2 августа

2 августа верующие празднуют Перенесение мощей святого первомученика и архидиакона Стефана / © pexels.com

2 августа верующие празднуют Перенесение мощей святого первомученика и архидиакона Стефана. Святой Стефан был одним из семи первых диаконов Иерусалимской Церкви. За смелую проповедь Евангелия его избили камнями примерно в 34–36 годах, и он стал первым мучеником христианства. Спустя несколько столетий, 415 года, его мощи были чудесным образом найдены недалеко от Иерусалима и торжественно перенесены в храм. В память об этом событии Церковь установила отдельный праздник.

2 августа в Украине празднуют День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины / © Getty Images

2 августа в Украине празднуют День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Выпадает на первое воскресенье августа. Праздник был установлен Указом Президента Украины 2007 года, учитывая важную роль Воздушных Сил в обеспечении обороноспособности страны. В состав Воздушных Сил входят истребительная, бомбардировочная, штурмовая и транспортная авиация, а также зенитные ракетные и радиотехнические войска. Они охраняют украинское небо, отражают воздушные атаки, прикрывают важные объекты и поддерживают действия других подразделений Вооруженных сил.

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2 августа Международный день пони / © pexels.com

Также 2 августа Международный день пони. Несмотря на небольшой рост, они отличаются большой силой, умом и выносливостью. Исторически они помогали людям перевозить грузы, работали на фермах и даже в шахтах. Сегодня пони чаще всего участвуют в конном спорте, иппотерапии и обучают детей основам верховой езды.

2 августа Международный день прощения / © pexels.com

А еще 2 августа Международный день прощения. Идея этого дня заключается не в том, чтобы оправдывать чужие поступки или забывать о причиненной боли, а в том, чтобы избавиться от бремени негативных эмоций. Прощение часто рассматривают как шаг к внутреннему покою, эмоциональному исцелению и личностному развитию.

2 августа празднуют День сестер / © pexels.com

2 августа празднуют День сестер. Идея Дня сестер состоит в том, чтобы напомнить о важности родственных отношений и выразить благодарность сестрам за заботу, дружбу и взаимопонимание. В этот день принято звонить или наведываться к сестрам, дарить небольшие подарки, цветы или открытки, вспоминать общие моменты и проводить время вместе.

2 августа День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений / © unsplash.com

Также 2 августа День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений. В Украине эта дата приобрела особое значение после начала российской агрессии в 2014 году. Именно воины-десантники одними из первых стали в защиту государства, проявив мужество в боях за Донецкий аэропорт, Савур-Могилу, Луганский аэропорт, Иловайск, Дебальцево и во многих других направлениях. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году десантно-штурмовые войска продолжили играть ключевую роль в обороне Украины.

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