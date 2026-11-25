Какой праздник 2 декабря 2026 года / © ТСН

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2 декабря 2026 года — среда. 1742-й день войны в Украине.

Какой праздник 2 декабря

2 декабря верующие празднуют День памяти святого пророка Авакума / © pexels.com

2 декабря верующие празднуют День памяти святого пророка Авакума. В своих пророчествах Авакум обращался к Богу с вопросами о несправедливости, страданиях праведников и зле в мире. Он предрек наказание нечестивых народов и призвал людей сохранять веру даже в самые трудные времена.

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2 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день компьютерной грамотности / © pexels.com

2 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день компьютерной грамотности. Его цель — привлечь внимание к важности цифровых навыков и сделать компьютерные технологии более доступными для людей всех возрастов и социального положения. Праздник открыла в 2001 году индийская организация NIIT в честь своего 20-летия. Инициатива возникла в ответ на исследования, показавшие неравномерный доступ к компьютерному образованию, в частности, среди женщин и детей.

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2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства / © pexels.com

Также 2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства. Дата связана с событием 2 декабря 1949 г., когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами. Документ стал одним из международных шагов по противодействию торговле людьми и сексуальной эксплуатации.

2 декабря День беспородной собаки / © pexels.com

А еще 2 декабря День беспородной собаки. Этот праздник посвящен собакам смешанных пород, которые часто остаются без хозяев и ждут новой семьи в приютах. День беспородной собаки начала в 2005 году американская защитница животных и специалист по уходу за домашними питомцами Коллин Пейдж (Colleen Paige). Главной целью инициативы стало привлечение внимания к собакам, которых часто обходят при выборе домашнего любимца из-за отсутствия родословной или породистого происхождения.

2 декабря празднуют Всемирный день предотвращения загрязнения / © pexels.com

2 декабря празднуют Всемирный день предотвращения загрязнения. Его цель — привлечь внимание общества к проблеме загрязнения окружающей среды, напомнить о его влиянии на здоровье людей и призвать к ответственному использованию природных ресурсов. Дата связана с одной из самых масштабных промышленных катастроф в истории. В ночь на 3 декабря 1984 года в индийском городе Бхопал произошла утечка токсичного газа метилизоцианата на заводе по производству пестицидов компании Union Carbide. Катастрофа привела к гибели тысяч людей и повлекла за собой продолжительные проблемы со здоровьем у многих пострадавших.

2 декабря Международный день модельной железной дороги / © pexels.com

Также 2 декабря Международный день модельной железной дороги. Праздник посвящен железнодорожному моделированию — увлечению, объединяющему детей и взрослых вокруг создания миниатюрных копий настоящих железных дорог, локомотивов, вагонов и целых городков. Идея начать этот день принадлежит немецкому телеведущему Гагену фон Ортлоффу, автору программы о железных дорогах Eisenbahn-Romantik. Впервые праздник был отмечен в 2015 году при поддержке европейских организаций железнодорожного моделирования, в частности MOROP.

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2 декабря День специального образования / © pexels.com

А еще 2 декабря День специального образования. Это день, посвященный развитию специального образования, поддержке детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями, а также признанию труда педагогов, ассистентов учителей и родителей, которые помогают учащимся получать знания.

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