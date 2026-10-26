Какой праздник 2 ноября 2026 года / © ТСН

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2 ноября 2026 года — понедельник. 1712-й день войны в Украине.

Какой праздник 2 ноября

2 ноября верующие празднуют День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Афтония, Элпидифора и других / © pexels.com

2 ноября верующие празднуют День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Афтония, Элпидифора и других. По церковному преданию, Акиндин, Пигасий и Афоний служили при царском дворе, но тайно исповедовали христианство. Когда об их вере стало известно, они подверглись преследованиям и пыткам. Элпидифор и другие христиане также пострадали за верность Христу.

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2 ноября в Украине и мире празднуют День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов / © pexels.com

2 ноября в Украине и мире празднуют День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 2013 году, чтобы привлечь внимание к нападениям, угрозам и убийствам журналистов, виновные в которых часто избегают наказания. Дата связана с убийством двух французских журналистов — Жислен Дюпона и Клода Верлона, застреленных в Мали 2 ноября 2013 года.

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2 ноября День динамической безвредности / © pexels.com

Также 2 ноября День динамической безвредности. Это неофициальная дата, связанная с концепцией динамической безвредности, предполагающей сознательное стремление уменьшать вред, который человек может наносить другим людям, животным и окружающей среде. Идея этого дня состоит в том, чтобы поощрить людей внимательнее относиться к собственным решениям и поступкам, выбирать более экологические привычки, избегать излишней агрессии и искать способы разрешения конфликтов без насилия.

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