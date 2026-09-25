Какой праздник 2 октября 2026 года / © ТСН

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2 октября 2026 года — пятница. 1681-й день войны в Украине.

Какой праздник 2 октября

2 октября верующие празднуют День памяти священномученика Киприана / © pexels.com

2 октября верующие празднуют День памяти священномученика Киприана. Раннехристианский святой, епископ Карфагена, живший в III веке. Он происходил из богатой языческой семьи, получил хорошее образование, а уже в зрелом возрасте принял христианство и впоследствии стал епископом. Во время преследований христиан при императоре Валериане Киприане отказался отречься от веры. В 258 году его казнили из-за усечения мечом, поэтому Церковь почитает его как священномученика. Он известен также своими богословскими трудами о вере, единстве Церкви, молитве и стойкости в испытаниях.

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2 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день улыбки / © pexels.com

2 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день улыбки. Его основал американский художник Гарви Болл, который в 1963 году создал знаменитый желтый смайлик. Впоследствии он опасался, что символ стал слишком коммерческим и предложил день, посвященный простой доброжелательности. Выпадает на первую пятницу октября. Его главная идея очень проста: сделать хотя бы одно доброе дело и помочь кому-то улыбнуться.

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2 октября День аудиофила / © pexels.com

Также 2 октября День аудиофила. Неофициальный праздник, посвященный людям, особенно ценящим качественное воспроизведение музыки и звука. Аудиофилы уделяют внимание не только самой музыке, но и тому, как она звучит: деталям записи, чистоте и естественности звучания, акустике помещения, наушникам, колонкам, усилителям и проигрывателям.

2 октября День сельскохозяйственных (фермерских) животных / © pexels.com

А еще 2 октября – День сельскохозяйственных (фермерских) животных. Этот день был начат в 1983 году, чтобы привлечь внимание к условиям содержания и благосостояния животных, которых люди выращивают ради продуктов питания и другой сельскохозяйственной продукции. Главная идея дня — напомнить, что коровы, свиньи, куры, овцы и другие фермерские животные являются живыми существами, способными чувствовать боль, страх и комфорт, поэтому нуждаются в гуманном отношении и надлежащих условиях содержания.

2 октября празднуют Международный день социального педагога / © pexels.com

2 октября празднуют Международный день социального педагога. Это профессиональный день специалистов, помогающих детям, молодежи и семьям преодолевать сложные жизненные обстоятельства, адаптироваться в обществе и защищать свои права. Социальный педагог работает на пересечении образования, психологической поддержки и социальной помощи. Он может помогать детям, которые испытывают конфликты, буллинг, проблемы в семье или трудности с социализацией, а также сотрудничать с родителями, учителями и социальными службами.

2 октября Международный день ненасилия / © pexels.com

Также 2 октября Международный день ненасилия. Праздник посвящен дню рождения Махатма Ганди — одного из самых известных поклонников ненасильственного сопротивления. Праздник был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году. Его цель — распространять культуру мира, терпимости и ненасилия, в частности, через образование и общественную просветительскую работу. В основе дня лежит принцип: противостоять несправедливости можно без применения насилия — посредством диалога, мирного протеста, гражданского неповиновения и других ненасильственных действий.

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2 октября Всемирный день игры / © pexels.com

А еще 2 октября Всемирный день игры. Основная идея такого дня — напомнить о значении игры в жизни детей и взрослых. Игра развивает воображение, творчество, коммуникацию, помогает учиться, снимать напряжение и строить отношения с другими.

2 октября Всемирный день без алкоголя / © pexels.com

2 октября Всемирный день без алкоголя. Его идея — привлечь внимание к последствиям чрезмерного употребления алкоголя и популяризировать здоровый образ жизни и осознанное отношение к спиртным напиткам. Этот день может стать поводом хотя бы в день полностью отказаться от алкоголя и задуматься над собственными привычками. Отказ или сокращение его употребления связано с меньшим риском ряда заболеваний и травм.

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