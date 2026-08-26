Какой праздник 2 сентября 2026 года / © ТСН

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2 сентября 2026 года — среда. 1651-й день войны в Украине.

Какой праздник 2 сентября

2 сентября верующие празднуют День памяти мученика Маманта / © unsplash.com

2 сентября верующие празднуют День памяти мученика Маманта. Раннехристианский святой III века, живший в Кесарии Каппадокийской (современная Турция). По преданию, Мамант происходил из христианской семьи. Его родители умерли во время преследований христиан, а сам он, еще юношей, был схвачен за веру во Христа. Несмотря на пытки и угрозы, Мамант не отрекся от христианства и погиб мученической смертью.

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2 сентября в Украине празднуют День нотариата / © КМДА

2 сентября в Украине празднуют День нотариата. Дата имеет символическое значение: 2 сентября 1993 Верховная Рада приняла Закон Украины «О нотариате», который определил правовые основы деятельности нотариата в Украине. Нотариус — это специалист, удостоверяющий права и юридически значимые факты, оформляющий наследство, договоры, доверенности, завещания и другие документы. По сути нотариат помогает обеспечивать юридическую определенность и защищать права и законные интересы людей и организаций. Само значение этой работы было подчеркнуто в указе об установлении праздника.

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2 сентября Всемирный день поиска талантов / © pexels.com

Также 2 сентября Всемирный день поиска талантов. Праздник, прежде всего, касается рекрутеров, HR-специалистов и менеджеров по найму, ведь именно они помогают компаниям находить людей с нужными способностями и создавать сильные команды. Известно, что день был начат в 2018 году.

2 сентября Всемирный день кокоса / © pexels.com

А еще 2 сентября Всемирный день кокоса. Цель этого дня — привлечь внимание к значению кокоса для экономики, продовольствия, окружающей среды и благосостояния миллионов людей. Кокосы выращивают более чем в 90 странах, из них получают не только пищевые продукты, но и масло, напитки, косметическое сырье, волокна и материалы для различных производств.

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